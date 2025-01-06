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奧特曼：ChatGPT Pro月費200美元 公司還是賠錢

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼在X貼文說，昂貴的ChatGPT Pro計畫，儘管每月收取200美元費用，仍無法讓公司賺錢。 路透
OpenAI執行長奧特曼在X貼文說，昂貴的ChatGPT Pro計畫，儘管每月收取200美元費用，仍無法讓公司賺錢。 路透

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）5日表示，儘管ChatGPT Pro每月收費200美元，但公司仍陷入虧損，因為用戶的使用量比公司預期還多。他在X發的一系列貼文說：「這價格是我自己挑的」，「我以為能賺錢」。

去年底發布的ChatPro，增加了一個該公司o1「推理」人工智慧（AI）模型的升級版使用權，並鬆綁了一些其他工具的使用限制，包含影片生成工具Sora。

雖然從創立至今已募得約200億美元，但OpenAI尚未開始賺錢。據報，該公司去年營收預估為37億美元，但損失約高達50億美元，主要是人員聘僱、辦公室租金以及AI訓練基礎設施等開支太高。據估計ChatGPT曾經一天消耗該公司約70萬美元。

最近，OpenAI承認需要「比想像還多的資金」，該公司準備進行改組，以吸引新投資。為了轉虧為盈，據說該公司正考慮提高不同訂閱方案的價格。該公司樂觀估計，營收將於2029年達到1,000億美元，相當於雀巢（Nestle）現在的年銷售額。

ChatGPT OpenAI 影片

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