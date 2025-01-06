市場關注川普2.0 亞股收盤走勢不一

在2025年的首個完整交易週伊始，亞洲股市今天收盤走勢不一，未能追隨華爾街股市上週的漲勢，投資人焦點轉向川普的第二個總統任期。

法新社報導，中國低迷的經濟、美國的利率前景，以及俄烏戰爭和中東戰爭等因素都對市場帶來不確定性。

隨著川普即將於1月20日宣誓就職，投資人正在為華府可能和中國再爆摩擦的4年做好準備，特別是川普警告將對從中國和其他主要貿易夥伴進口的商品加徵關稅。

川普誓言減稅以及鬆綁管制措施，雖可望提振獲利，但恐重燃通膨，更加劇市場的疑慮。

物價可能再度飆漲的前景讓投資人縮減押注美國聯邦準備理事會（Fed）降息的次數。當局上月對利率轉向強硬的立場讓股市的反彈漲勢失去動能。

里契蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金（Tom Barkin）3日透露他支持放慢降息步伐後，引發市場憂心利率將維持高檔。

「我認為（通膨）向上風險高於向下風險，所以我支持利率維持在限制性水準久一點。」

外界可望從本週末即將公布的美國就業數據一窺美國經濟現況，這項數據在聯準會官員的利率決策方面扮演關鍵角色。

華爾街三大指數3日都收漲，其中標準普爾500指數和那斯達克指數雙雙上漲超過1%。

台北股市上漲2.79%；首爾股市漲幅則達1.9%，儘管總統尹錫悅戒嚴風波引發的國內政治動盪，帶來不確定性。雪梨、新加坡、馬尼拉和威靈頓股市微幅收高。

日股今天收盤跌逾1%；日本製鐵公司（NipponSteel）欲收購美國鋼鐵公司（US Steel）一案，遭美國總統拜登以國安和供應鏈風險為由阻擋。

香港、上海股市也收跌。