越南2024經濟成長7.09% 服務與工業為主要動力

越南2024年經濟成長率為7.09%，高於所設定的6.5%成長目標，也勝過2023年的5.05%。官方認為，亮眼的經濟數字歸功於服務業與工業生產所帶來的強勁動力。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南統計總局（GSO）今天公布社會經濟情勢報告，越南2024年第4季經濟成長率為7.55%；越南2024年全年國內生產毛額（GDP）成長7.09%。

越南表示，全年7.09%的經濟成長率為15年來排名第4。在這樣的成長趨勢下，越南的經濟規模在2024年底達到4763億美元；人均GDP為4700美元，較2023年增長377美元。

越南統計總局總局長阮氏香（Nguyen Thi Huong）表示，2024年全球局勢變幻莫測，越南還遭受颱風摩羯（Yagi）重創，全年7.09%的經濟成長表現可說是「非常積極」。

通膨方面，2024年越南消費者物價指數（CPI）成長3.63%，達成越南國會所設定低於4.5%的目標。

服務業2024年全年成長7.38%，是越南2024年經濟成長主要引擎，對GDP貢獻率超過49.46%；工業和建築業成長8.24%、貢獻率達45.17%；農林水產業成長3.27%、貢獻率為5.37%。

越南2024年進出口總額達7863億美元、成長15.4%；貿易順差超過247億美元。

越南國會設定2025年的經濟成長率要達到6.5%至7%，但越南政府目標更高，喊出成長8%。阮氏香坦言「挑戰巨大」，需要靈活的貨幣政策、穩定匯率、利率、控制物價，尤其要限制物價突然上漲，減少對人民生活的影響。