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不只高鐵南延…屏東還傳台積設專區 專家：「國境之南」恐變這四字

貨櫃船訂單創紀錄 總運力超過疫情水準 引發產能過剩警告

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
船公司下單訂購貨櫃船創新高紀錄，引發產能過剩的憂慮。路透
船公司下單訂購貨櫃船創新高紀錄，引發產能過剩的憂慮。路透

利潤飆高、手頭寬裕的船公司大手筆下單訂購貨櫃船，總運力創新高；但專家擔心，全球經濟前景不確定，市場存在產能過剩的情況，少數大型船東可能揮霍太過。

英國的金融時報報導，根據船舶經紀公司Braemar，11月貨櫃船訂單的總運力達到840萬個20呎貨櫃，是該公司2000年開始收集數據以來最高，已超過新冠疫情期間，海運紊亂使航運公司獲利豐厚而出現的類似開支。

在11月，全球最大航商MSC下訂了107艘貨櫃船，位居榜首，CMA-CGM的103艘緊隨其後。

船公司勇於下單，主要是2023年底以來，「青年運動」武裝組織襲擊穿越紅海的船隻，導致航運費用上升，船東利潤大增。

Braemar分析師羅奇（Jonathan Roach）表示，船東有錢可以大舉投資船隊，但是「產能過剩的風險確實存在」。

紅海襲擊會提振獲利多久，很難預料，如果所有的船隻都重回紅海，產能過剩的情況會很嚴重，運費將降至最低水準；另外，即將上任美國總統的川普承諾加強保護主義，可能重創全球貿易。

紅海 貨櫃 運費

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