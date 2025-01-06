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委內瑞拉總統馬杜洛將展開第3任期 反對派號召示威

中央社／ 卡拉卡斯5日綜合外電報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）聲稱贏得去年大選成功連任，將在爭議未決的情況下於本月10日展開第3個任期；反對派今天呼籲民眾於前一天展開大規模抗議。

法新社報導，頗受愛戴的反對派領袖馬查多（MariaCorina Machado）在發布於社群平台X的影片中說：「歷史會將這一天記載為委內瑞拉表明『夠了！』的日子…自由不能靠乞求，必須靠爭取，靠自己贏來。」

馬查多主張，馬杜洛在去年7月28日大選中徹底輸給反對派候選人龔薩雷茲（Edmundo GonzalezUrrutia），美國、義大利和數個拉丁美洲國家都承認龔薩雷茲當選。

委內瑞拉選務機關宣告馬杜洛勝出，卻未公布詳細計票結果。反對派則公布大批投票所結果，顯示龔薩雷茲得票率大幅勝過馬杜洛。

委內瑞拉選後爆發大規模抗議，當局採取鎮壓行動導致衝突，造成至少28人喪命、超過2000人被捕。

馬查多在選舉結束後也一直躲藏，但偶爾現身首都卡拉卡斯（Caracas）的示威現場。

她在X平台上寫道：「我和大家一起去。在委內瑞拉和全球各地，1月9日大家一起上街。」

75歲的龔薩雷茲被通緝後，去年9月逃到西班牙，目前旅行各國，在停留烏拉圭和阿根廷後，預計明天抵達美國華府。龔薩雷茲矢言於10日返國宣誓就任總統，馬杜洛日前懸賞10萬美元徵求有助於逮捕他的消息。

美國知情人士告訴法新社，美國總統拜登（JoeBiden）明天將會晤龔薩雷茲。

委內瑞拉 美國 馬杜洛

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