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日鐵收購美鋼被擋 日媒：7日可能表明抗爭對策

中央社／ 東京6日綜合外電報導

美國總統拜登已阻擋日本製鐵公司（Nippon Steel）收購美國鋼鐵公司（US Steel）案。消息人士透露，日鐵明天將召開記者會。日媒推測，這間日本鋼鐵大廠屆時可能宣布抗爭對策。

共同社報導，日鐵社長今井正於今天公布的新年致詞中提到收購案被阻擋一事，他表明，「絕不放棄擴大美國的事業，包含捍衛法律權利在內，將探求全部的方式」。

日鐵幹部向共同社透露，日鐵預計明天上午召開記者會。

拜登本月稍早宣布，考量保護美國產業的戰略必要性，擋下美鋼以149億美元（約新台幣4902億元）出售給日鐵的併購案。

日鐵和美鋼就此表示失望，並稱此舉「明顯違反正當程序和法律」。雙方當時發布聯合聲明指出：「（拜登）總統的聲明和命令未提供國安問題的任何可靠證據，顯然這是一次政治決定。」

拜登 日本 美國

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