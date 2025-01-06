遭影射助俄炸彈 容成實業：莫須有指控將採法律行動

外媒報導台灣TRC公司出售關鍵元件給俄羅斯提升軍事炸彈性能，遭影射聯想的台灣容成實業上午接受中央社獨家訪問回應，「簡直是張冠李戴、莫名其妙」。容成實業表示，這些都是莫須有的指控，將採取法律行動，保障商譽與整體權益。

獨立軍事媒體「防衛部落格」（Defence Blog）於4日引述烏克蘭公民運動人士拉巴斯（Vadym Labas）在其個人社群平台消息報導，台灣一家名為TRC的公司，出售伺服機構驅動元件（servomechanisms）給俄羅斯，提升其軍事用炸彈性能。另有外媒報導指稱，台灣一間從事循跡防滑控制系統（TRC）的公司，出售產品給俄羅斯用於軍事炸彈用途。

外界根據影射內容聯想這家台灣公司為容成實業，容成業務副總經理陳淑鎂上午接受中央社獨家訪問指出，對於外電指控和社群平台網友點名，感到驚訝與不解。

「容成實業根本沒有製造循跡防滑控制系統（TRC）」，陳淑鎂向記者說明，容成實業官網TRC標示是公司的英文簡稱，容成實業的英文名字是Taiwan Rung Cherng Suspenparts。

陳淑鎂說，容成實業主要製造車用底盤元件、以及車用懸吊系統關鍵零組件，沒有製造品牌車廠使用的循跡防滑控制系統，外電及媒體引述不實消息報導影射容成實業，「簡直是張冠李戴、莫名其妙」。

陳淑鎂不諱言透露，2024年12月起，陸續就有4至5封來自烏克蘭的電子郵件，內容相當不客氣，指責容成實業將產品銷往俄羅斯作為軍用，「這些都是莫須有的指控」。

陳淑鎂說，容成實業不想對號入座，加上訂單並未受到困擾，因此沒有回應反擊；但是近日外電報導後，已影響容成實業商譽，因此接受中央社訪問，嚴正澄清外界不實報導。

陳淑鎂指出，其他國家廠商也有製造生產車用循跡防滑控制系統，「為什麼只點名台灣廠商，有什麼證據」，況且容成實業根本沒有製造TRC產品，外媒的不實報導，她感到不解與遺憾。

陳淑鎂表示，容成實業是競競業業努力生產、並遵守國際規範和政府法令規定的台灣廠商，外界不實指控，容成實業不排除採取法律行動，保障公司商譽與整體權益。