加拿大總理杜魯多傳最快本周宣布辭職 加幣應聲急拉

日本2022年勞動生產力平均1小時52.3美元，在OECD的38個成員國中排第30名，名次年連下滑，刷新有數據的1970年以來最低紀錄。然而在經濟合作暨發展組織（OECD）的國際成人技能評量計畫，日本人三項都是世界頂尖之一。既然日本人很優秀，為何生產力那麼低？日本學者從OECD、日本國內調查來解析企業用人的窠臼。

2025-01-06 08:00