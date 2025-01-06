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義大利政府計劃投入16億美元 採用SpaceX加密電信服務

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
義大利洽談SpaceX為政府提供加密安全的電信服務。路透
義大利洽談SpaceX為政府提供加密安全的電信服務。路透

知情人士5日透露，義大利進一步與億萬富豪馬斯克的SpaceX洽談一項交易，為義大利政府提供加密安全的電信服務，預料這項計畫的規模會是歐洲最大的。

知情人士說，相關討論仍在進行中，也還沒敲定這項五年合約的最終協議。不過，計畫已經獲得義大利情報機構和國防部核准。

根據知情人士說法，義大利官方協商這項金額規模15億歐元（16億美元）的協議，目的是為義大利政府使用的電話和網路服務提供權範圍的最高級加密。

這項計畫還包含為義大利軍方在地中海區域的通訊服務，並且在義大利推出所謂的Direct-to-Cell衛星服務（讓一般手機可直接連結衛星網路，創造無盲區的全球通訊能力），主要是用於發生恐怖攻擊或天災時的緊急用途。

義大利政府和SpaceX的代表都沒有立即回應置評請求。

光在2024年，馬斯克的SpaceX的Starlink星鏈衛星網路服務已經增加提供給包括迦納到阿根廷在內的逾20個國家。這項服務現在為100多國和地區逾400萬民眾提供服務，用寬頻服務覆蓋全球，與傳統電信營運業者競爭，發展步調也比亞馬遜等競爭同業來得快。

網路 義大利 馬斯克

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