馬斯克星鏈服務今春將現身聯合航空區域航班 國際線要等到年底

美國聯合航空（United Airlines）的航班最早將於今年春季開始使用馬斯克（Elon Musk）旗下星鏈（Starlink）的。這位科技圈億萬富豪的影響力正在不斷擴大。

聯合航空將於2月開始測試星鏈，今春第一個推出該服務的商業航班會是Embraer E-175噴射機。聯航計劃2025年底前有兩艙等的區域性航班都會裝備星鏈、今年底前第一架有星鏈服務的中長程航班就能首航。

星鏈最終將適用於聯航的所有航班。

從電動車製造商特斯拉到星鏈母公司SpaceX，馬斯克利用旗下的一系列公司，以及他的巨額財富，積累了遠遠超出科技界的影響力。去年9月與聯航達成的交易顯示他的企業如何進入美國經濟的各行各業。

聯航所有前程萬里飛行計劃（MileagePlus）會員都可以免費使用星鏈，包括串流服務、購物、遊戲等。

聯航不是唯一在航班上提供高速網路的航空公司。去年9月，夏威夷航空宣布將為所有搭乘空中巴士營運航班，來往於夏威夷與美國大陸、亞洲及大洋洲的旅客，免費提供星鏈服務。半私人包機公司JSX也在其共46架飛機的機隊免費提供星鏈Wi-Fi。