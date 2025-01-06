本周開盤前 五件國際事不可不知

美股上周五（3日）收盤大漲，投資人趁著先前連五天下跌逢低進場，儘管沒出現所謂「耶誕老人行情」，標普500指數仍以川普當選美國總統以來最大單日漲勢，為美股2025年頭一周劃下完美句點。本周市場將關注最新就業數據，以及7日登場的美國消費性電子展（CES）。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

費半大漲！台積電ADR飆新高

在輝達（NVIDIA）大漲激勵下，費城半導體指數大漲2.8%，台積電（2330）ADR勁揚3.5%，收在歷史新高208.61美元，較台北交易溢價27.9%。

標普500指數上周五大漲1.3%，那斯達克綜合指數和道瓊工業指數分別上漲1.8%和0.8%，特斯拉和輝達分別漲逾8%和4%。

包含上周五在內的「耶誕老人行情」七個交易日內，標普500指數下跌1.1%，但投資人對美股有沒有耶誕禮物不以為意，也無視「科技七雄」獲利成長可能放緩的警告，尤其繼續追捧輝達。

SLC Management董事總經理馬拉基表示，七雄股展現韌性，「即使價位偏高，投資人仍對AI巨額投資終能帶來回報並確保領先者優勢充滿信心」。

美國眾院議長強生連任過關，代表共和黨未來能夠團結起來支持川普放鬆管制的親商計畫。

微軟砸800億美元建資料中心 AI 軍備競賽白熱化

微軟公司（Microsoft）上周五表示，計劃在2025會計年度斥資約800億美元興建資料中心，凸顯衝刺人工智慧（AI）領域所費不貲，也象徵科技巨頭的AI軍備競賽進一步白熱化。

彭博資訊報導，微軟總裁史密斯（Brad Smith）在部落格貼文說，直到2025年6月，800億美元中的逾半數資金將投入於美國當地，而近期AI的進展，是拜「大規模的基礎建設投資所賜，這是AI創新與應用的必要基石」。

微軟的2025會計年度是指去年7月到今年6月。在止於2024年6月的去年度，微軟的資本支出突破500億美元，多數投入資料中心的建設，以因應AI日增的需求。微軟在2025會計年度第1季（去年7月-9月），資本支出增加5.3%至200億美元。財務長胡德10月表示，預期在年度第2季相關支出將進一步擴增。

CES 展聚焦四看點 輝達執行長黃仁勳發表演講

2025年美國消費性電子展（CES）將於7日正式開幕，今年AI無疑是主軸之一，尤其黃仁勳預定美西時間6日晚間6時30分（台灣時間7日上午10時30分）發表主題演講，討論AI、遊戲、機器人等領域的創新，預料將更新Blackwell平台的最新進展。

CES主辦單位美國消費科技協會（CTA）表示，今年CES年度創新獎以AI為成長最快的領域，申請件數比去年增加49.5%。參展企業將展示廣泛的AI驅動產品，涵蓋家電、數位健康、及個人與寵物照護產品，受到高度期待者當屬下一代的AI筆電、更聰明的AI助理等裝置。

Fed兩位官員強調 遏制通膨之戰尚未取得勝利

聯準會（Fed）兩名官員周六強調，Fed必須完成遏制物價上漲的抗爭，並實現2%的通膨目標。

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利表示，儘管過去兩年在降低物價壓力方面取得了重大進展，但通膨率仍然「令人不安地高於我們的目標」。Fed理事庫格 勒則說，「顯然我們的工作還沒有完成」。她說，「我們還沒有達到2%，所以我們的目標肯定還是要到達那裡，我們知道工作還沒有完成」。

大陸對美釋合作訊號

美國候任總統川普即將重返白宮，北京昨（5）日透過專訪美國前高官，向美方釋放「要合作」訊號。此外，美國駐北京大使館官微評論區風向轉變，出現大量「中美友好」留言，似在為川普就任後的美中關係營造正面氛圍。

中共中央機關報《人民日報》5日在顯著的三版刊登美國務院前亞太助卿、美國亞洲協會政策研究中心副會長羅素的專訪內容。報導指美中貿易對美國發展繁榮非常重要，強調要推動美中關係健康、穩定、可持續發展，並在應對全球性挑戰方面進行更充分的合作。