大馬資料中心水電費喊漲

馬來西亞天然資源及環境永續部長聶納茲米（Nik Nazmi Nik Ahmad）表示，全球科技公司在當地設立的資料中心，應該為本身使用的能源和水支付更多費用，因為這些支援人工智慧（AI）的基礎設施已對天然資源造成壓力。

馬來西亞已成為資料中心的全球熱點，這些設施支援AI、雲端運算和加密貨幣挖礦等快速成長的技術。去年，馬國吸引了亞馬遜、輝達（Nvidia）、Google、微軟和TikTok母公司字節跳動等公司超過160億美元的投資承諾，這些投資大多用於在馬國南部柔佛州開發資料中心。由於擁有豐富的廉價土地和勞動力且靠近新加坡，馬來西亞近年已成為資料中心重鎮，尤其是與新加坡接壤的柔佛州。研究供應商Baxtel指出，柔佛州有22座資料中心，還有八個正在興建中。Reed Smith律師事務所科技合夥人布萊恩．陳（Bryan Tan）說，柔佛州的潛力雄厚，目前可以容納多達40座資料中心。

但由於資料中心需要大量能源以及水以防止過熱，引起了環保人士和馬來西亞官員的疑慮。聶納茲米表示，近來資料中心的「巨大繁榮」對該國的能源與水資源造成「很大壓力」，政府現在變得「更挑剔」。

聶納茲米預期，資料中心將支付額外費用以取得水和能源的供應。他並表示，許多資料中心願意照辦以便能在該國運營。由於擔心能源消耗，新加坡在2019- 2022年期間中止興建新資料設施，促使這類投資轉往馬來西亞。馬來西亞於2024年開始允許資料中心營運商繞過電網、直接從綠電生產商取得能源，付費獲得可靠的乾淨電力供應。聶納茲米說，這項政策改變將支持該國發展再生能源系統。

他說：「因為這些資料中心願意支付溢價，它們可以突破再生能源以及水循環利用的界限，這不僅是尋常消費者、連一般產業可能也無法辦到，因為它們無法吸收這些成本。」

為回應全球對能源使用的擔憂，愈來愈多大型科技公司直接從供應商購買電力或自行開發電力，支持風電和太陽能等傳統再生能源以及核電。