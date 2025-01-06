南韓對陸晶片出口下滑

最新產業數據顯示，南韓去年對中國大陸的半導體出口下降，銷往台灣和越南的半導體則增加。

韓國前鋒報報導，南韓產業通商資源部5日發布的數據顯示，2024年南韓半導體出口額比2023年成長43.9%至1,419億美元。

中國大陸向來是南韓半導體最大市場，但南韓銷往當地的半導體占比過去幾年持續下降。韓國貿易協會（KITA）數據顯示，中國大陸和香港去年占南韓半導體出口的比率為51.7%，低於2020年的61.6%。

如果把中國大陸和香港分開，南韓銷往中國大陸的半導體比率從40.2%降至33.3%，銷往香港則從20.9降至18.4%。南韓出口到香港的晶片，據信最終多會重新出口至中國大陸，進一步凸顯對中國大陸直接出口下滑的情況。

相較下，2024年台灣占南韓晶片出口的比率為14.5%，遠高於2020年的6.4%，反映SK海力士透過台灣的台積電賣給輝達（NVIDIA）的高頻寬記憶體（HBM）大增。南韓產業人士表示，SK海力士的HBM會先出貨給台積電，由台積電把SK海力士的HBM晶片與繪圖處理器（GPU）封裝在一起，生產人工智慧（AI）加速器，再送到輝達手上。