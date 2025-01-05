越南增值稅優惠再延半年 刺激民生消費拚經濟

越南在COVID-19疫後將部分商品與服務的增值稅稅率從10%下修至8%，這項政策在2024年底到期後，越南政府已決定再往後延半年至2025年年中，藉此刺激消費帶動越南經濟。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，一些商品與服務所享有的8%增值稅優惠稅率繼續適用至2025年6月底。越南財政部表示，增值稅優惠延期半年，越南政府將減少約25兆越南盾（約新台幣324億元）的稅收。

不過專家認為，8%的增值稅優惠稅率有助於刺激民眾消費；越南財政部也指出，這將幫助生產與經營活動早日恢復，為國家財政與經濟作出貢獻。

越南政府2022年祭出8%增值稅優惠稅率，目的是為了支持民眾和企業從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中復甦。過去3年，越南政府為這項政策提供了123.8兆越南盾的支持。