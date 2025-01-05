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AI效應...南韓對台、越晶片出口激增 對陸下滑

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
南韓銷往大陸的半導體比率持續下降，銷往台灣的比率則上升。路透
南韓銷往大陸的半導體比率持續下降，銷往台灣的比率則上升。路透

最新產業數據顯示，南韓去年對中國大陸的半導體出口下降，銷往台灣和越南的半導體則增加。

韓國前鋒報報導，根據南韓產業通商資源部5日發布的數據，2024年南韓半導體出口達到1,419億美元，比2023年的986億美元增加43.9%。

大陸向來是南韓半導體最大市場，但南韓銷往大陸的半導體占比過去幾年持續下降。韓國貿易協會（KITA）數據顯示，截至2024年底，大陸和香港總計占南韓半導體出口的比率為51.7%，低於2020年的61.6%。

如果把大陸和香港分開，南韓銷往大陸的半導體比率從40.2%降至33.3%，銷往香港則從20.9降至18.4%。南韓與香港交易的晶片，據信最終大多會重新出口至大陸，進一步凸顯對大陸直接出口下滑的情況。

對比之下，2024年台灣占南韓晶片出口的比率為14.5%，遠高於2020年的6.4%，反映SK海力士透過台灣的台積電賣給輝達（NVIDIA）的高頻寬記憶體（HBM）大增。業內人士表示，SK海力士的HBM會先出貨給台積電再送到輝達手上；台積電會把SK海力士提供的HBM晶片與繪圖處理器（GPU）封裝在一起，藉此生產輝達的人工智慧（AI）加速器。

越南的占比也持續上升，2024年為12.9%，高於2020年的11.6%，主因是三星電子等公司把智慧手機工廠從大陸遷移至越南。南韓對美國半導體出口則大致持平，2024年比率為7.2%，2020年是7.5%。

南韓對大陸和對台灣及越南半導體出口此消彼長，似乎反映全球數個大趨勢，例如美中晶片競賽升溫、美國對AI相關晶片需求日益增加及資訊科技（IT）生產線移出大陸。

半導體 南韓 晶片 越南

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