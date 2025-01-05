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上台前都會緊張！黃仁勳坦言演說「令我喘不過氣」 這些大老闆和他一樣

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
輝達執行長黃仁勳雖然是科技界公認的「酷哥」，但他坦言每次上台還是會緊張。 路透
輝達執行長黃仁勳雖然是科技界公認的「酷哥」，但他坦言每次上台還是會緊張。 路透

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳雖然在科技界被認為是個「酷哥」（cool guy），但他近期受訪時坦言，每次上台演說還是會讓他感到緊張。

Business Insider報導，黃仁勳在12月29日播出的CBS「60分鐘」節目專訪中表示，在去年輝達的GTC AI大會上，要走上台面對大批人群，是令人緊張害怕的經驗。

他說：「我是名工程師，不是名表演者。但當我走上台，所有人都（為我）變得瘋狂，令我喘不過氣。現在想起來，我還是怕怕的。」

黃仁勳並非唯一在公開演講時感到不自在的科技公司創辦人。已故蘋果共同創辦人賈伯斯雖然每次公開演說都看似侃侃而談，但據傳他都花了好幾個月時間預做準備。

微軟創辦人比爾蓋茲則很羨慕賈伯斯的泰然自若，他曾說賈伯斯有能在台上看似從未排練就能談笑風生的才能，他自已永遠無法達到那個境界。

Meta執行長祖克柏曾說，他十幾歲剛創辦臉書時不懂怎麼經營公司，也不懂得公開演說，但他說，隨著年齡和經驗增長，他現在在大眾場合變得比較自在。

馬斯克在買下推特（現改名為X）前，就是個活躍的推特使用者，但他2019年也承認，他不擅長公開演說。

「股神」巴菲特在2017年紀錄片「成為巴菲特」中曾說，他一直很害怕公開演說，但他沒有讓他的焦慮不安妨礙他的事業，他在1951畢業於商學院後去上了公開演講的課程。數十年後，他仍然認為那個課程改變了他的人生。

X 巴菲特 賈伯斯 馬斯克 黃仁勳

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