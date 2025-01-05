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陸企「出海」？比亞迪、Temu來勢洶洶 韓媒：陸企積極進軍南韓市場

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸電動車、家電和電商等多個領域企業積極進軍南韓等海外市場，如電動車大廠比亞迪（BYD）16日進軍南韓市場。（新華社資料照片）
大陸電動車、家電和電商等多個領域企業積極進軍南韓等海外市場，如電動車大廠比亞迪（BYD）16日進軍南韓市場。（新華社資料照片）

大陸電動車、家電和電商等多項領域企業，受內需市場增勢放緩、美中貿易摩擦持續、歐美對大陸產品加徵關稅等利空因素影響，韓媒稱，這些企業正積極進軍南韓等海外市場，挖掘增長動力。

韓聯社5日報導，從電動車至生活消費領域，列舉近期多家陸企「出海戰略」布局，大陸品牌大舉進攻南韓。

在電動車方面，大陸電動車大廠比亞迪（BYD）產品16日將在韓上市，已在首爾、京畿道、仁川、釜山和濟州等地成立銷售管道。另外，吉利旗下高端智慧電動車品牌「極氪」（ZEEKR），據傳今年將在南韓開設展廳，明年第1季起向用戶交付新車。

有分析認為，隨著美國和歐盟對大陸電車加徵關稅，大陸車企正積極開拓南韓等海外市場，有望在南韓市場占據一定分額。

電子產品方面，消費電子巨擘「小米」計畫今年上半年在韓開設實體店，主打銷售REDMI（紅米）和POCO等中低階智慧手機；小米投資的「石頭科技」掃地機器人打破低價形象，進駐樂天、現代等百貨公司，主打高端市場，在韓占位居第1。

此外，石頭科技還在南韓推出了洗脫烘一體機新品，與三星、LG電子展開競爭。另外，TCL已在2023年設立南韓法人，海信（Hisense）電視入駐南韓電商平台酷澎（Coupang），提供銷售及售後服務。

電商方面，阿里巴巴旗下全球速賣通（Ali Express）2018年進軍南韓市場後取得迅猛發展。截至去年12月，月活躍用戶數量（MAU）為899萬，僅次於酷澎、排名第2；大陸電商平台Temu則以813萬人排名第3。報導指出，業內普遍認為，Temu今年可能正式在南韓設立法人，聘雇當地人員。

此外，去年12月，居家生活用品零售品牌「名創優品」（MINISO）時隔3年重新進軍南韓市場。大陸手搖品牌茶「百道」、「喜茶」已在首爾開店。「霸王茶姬」負責人日前透露將在韓開店，已在新加坡組成專業團隊，為進軍南韓市場準備。

泰國《亞洲日報》3日分析，大陸品牌集體瞄準包括南韓在內的海外市場，原因在於，川普即將重返白宮，預計將進一步提高對大陸制裁力度，加上大陸內需經濟不見明顯起色，陸企改以「出海」作為生存戰略。

南韓 品牌 電動 電商

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