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捷克近7成企業尚未將AI整合營運 未來將逐步使用

中央社／ 布拉格4日專電

捷克商會最近的一項調查顯示，近70%的捷克企業尚未在營運過程使用人工智慧（AI）。然而，超過三分之一的企業計劃在未來三年內整合AI，顯示企業正逐步接受這項技術。

根據布拉格國際廣播電台報導，與一些歐洲國家相比，捷克企業似乎對使用AI較為謹慎。歐盟執委會的一項調查也顯示，捷克落後於許多歐盟國家使用AI的進度，排名在歐盟國家的中後段，遠遠落後丹麥、芬蘭和德國等領先國家。

報導指出，考量到許多捷克企業出口至德國，目前的落後引發對捷克競爭力的擔憂。

針對捷克企業使用AI進度較慢的原因，捷克商會（Czech Chamber of Commerce）分析師倫達（RomanRenda）分析：「可能是因為我們的經濟，以AI應用空間有限的產業為主。此外，近年來的經濟挑戰，包括新冠疫情，以及隨後的能源危機和通貨膨脹，可能限制企業在AI的投資。」

調查顯示，AI使用率因產業與企業規模的不同有明顯差異。倫達指出，AI在服務型企業與規模較大企業更為普及。

相比之下，小型和微型企業採用AI的進度較為緩慢，近一半的企業表示未來沒有實施計劃。這個趨勢顯示數位化的鴻溝，若小型企業無法跟上技術進步，差距可能擴大。

報導指出，儘管捷克企業使用AI的步伐較為緩慢，但變革不可避免。捷克目前的AI發展類似於過去網路發展的早期階段，這項技術的優勢正逐漸被認識，但尚未在商業領域全面實施。

隨著企業逐漸了解AI在簡化營運、降低成本、提高生產力的潛力，未來幾年AI在捷克各行各業可能被更廣泛地使用。

捷克 歐盟

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