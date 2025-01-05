拜登以國安為由 擋日鐵收購美鋼

美國總統拜登三日宣布擋下「日本製鐵」對「美國鋼鐵」的收購案，理由是維持美國本土鋼鐵業是他的責任。他指稱收購案若成，將對美國國安和關鍵供應鏈造成風險。

自拜登宣布起算，日鐵被要求在卅天內完全而且永久終止這項收購計畫。日本製鐵雖有意提告美國政府，但據美國規則，總統的決定無法推翻。

日鐵首要之務是在二月二日前，向法院聲請暫緩執行美國政府的放棄收購命令。由於前述美國規則無法藉由訴訟質疑總統決斷是否合理，因此日鐵可能聚焦美國外來投資審查委員會（CFIUS）的程序問題，以要求暫緩執行命令。

拜登三日宣布否決日鐵對美鋼一百四十九億美元（約台幣四千九百億元）的收購案。他提到鋼鐵業是美國骨幹，本土擁有和經營的鋼鐵業對國安和關鍵供應鏈韌性不可或缺。

拜登說，鋼鐵是美國基礎設施、汽車工業和國防工業的原動力；若不是本土製造，美國將變得更孱弱、更不安全。

拜登還說，美國鋼鐵製造商長期面對不公平貿易，尤其外國公司在國際市場低價傾銷鋼鐵，導致美國勞工失業與工廠關閉。

拜登聲稱，為了讓市場變公平，他任內把從中國大陸進口的鋼鐵關稅上調三倍；美國鋼鐵業近年又見榮景。

拜登宣稱，由行政機關組成，包含國安和貿易專家的委員會一致同意日鐵的收購案，不僅將美國最大的鋼鐵製造商轉由外國控制，而且對國安和關鍵供應鏈產生風險。

拜登說，這正是為何他擋下收購案；讓美國繼續擁有強健的本土鋼鐵產業是他身為總統的責任；美鋼對美國至關重要，它將維持由美國本土持有、經營並由美國工會的勞工負責製造。

白宮國安會發言人柯比三日說，拜登的決定並非針對日本，而是旨在讓鋼鐵業留在美國。對此，日鐵和美鋼在聯合聲明中直指拜登並未提出構成美國國安問題的任何可靠證據，明顯是「政治決定」。日本經產大臣武藤榮治同樣對拜登此舉感到難以理解又遺憾。

日鐵去年十二月宣布收購美鋼的計畫，由美國財長葉倫領導的CFIUS進行審查，以確認是否對國安構成威脅。由於該委員會意見紛歧而未達成共識，去年十二月交由拜登定奪。