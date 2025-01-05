費半大漲！台積電ADR飆新高 本周關注就業數據及CES展

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
投資人趁著先前連五天下跌逢低進場，儘管沒出現所謂「耶誕老人行情」，標普500指數仍以川普當選美國總統以來最大單日漲勢，為美股2025年頭一周劃下完美句點。路透
投資人趁著先前連五天下跌逢低進場，儘管沒出現所謂「耶誕老人行情」，標普500指數仍以川普當選美國總統以來最大單日漲勢，為美股2025年頭一周劃下完美句點。路透

美股上周五（3日）收盤大漲，投資人趁著先前連五天下跌逢低進場，儘管沒出現所謂「耶誕老人行情」，標普500指數仍以川普當選美國總統以來最大單日漲勢，為美股2025年頭一周劃下完美句點。本周市場將關注最新就業數據，以及7日登場的美國消費性電子展（CES）。

輝達（NVIDIA）大漲激勵下，費城半導體指數大漲2.8%，台積電（2330）ADR勁揚3.5%，收在歷史新高208.61美元。

標普500指數上周五大漲1.3%，那斯達克綜合指數和道瓊工業指數分別上漲1.8%和0.8%，特斯拉和輝達分別漲逾8%和4%。

包含上周五在內的「耶誕老人行情」七個交易日內，標普500指數下跌1.1%，但投資人對美股有沒有耶誕禮物不以為意，也無視「科技七雄」獲利成長可能放緩的警告，尤其繼續追捧輝達。

SLC Management董事總經理馬拉基表示，七雄股展現韌性，「即使價位偏高，投資人仍對AI巨額投資終能帶來回報並確保領先者優勢充滿信心」。

美國眾院議長強生連任過關，代表共和黨未來能夠團結起來支持川普放鬆管制的親商計畫。

馬拉基說：「標普500指數出現全面反彈，投資人對美國眾院議長順利連任感到放心，有助降低政治不確定性。」

美國公債殖利率上周五走高，10年期公債殖利率觸抵4.6%。

歷來1月表現往往為全年定下基調，1月首五個交易日會是衡量本月股市表現的重要參考指標。《股票交易年鑑》顯示，在過去18次總統選舉後的年份中，有14次全年走勢和1月表現一致。

美股周四將休市一天悼念前總統卡特逝世。本周五有12月就業報告，將為聯準會（Fed）本月底開會的降息路徑提供更清晰的指引。此外，CES將在拉斯維加斯時間7日登場，輝達執行長黃仁勳也將發表主題演講。

最近幾個月，由於航太產業罷工和颶風影響，勞動市場數據波動較大。Edward Jones策略師庫卡法斯說：「有別於之前兩份報告，這可能會是頭一次清晰呈現勞動市場基本趨勢的數據。」

美國公債 輝達

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