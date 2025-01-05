美衛生署長建議標示警語 大西洋兩岸酒商股價挫

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美國公共衛生署長莫西（Vivek Murthy）3日表示，酒精飲料包裝上的警告標示應該更新，加入致癌風險警告，若此建議被採納，美國可能會對酒品採取類似菸品的更嚴格監管方式，消息拖累多家酒商股價下跌。

英國金融時報與路透報導，莫西在「公共衛生署長公告」中指出，酒精攝取是美國人罹患可預防癌症的第三大原因，僅次於菸草和肥胖，且任何酒類對健康都構成風險，國會應批准要求業者更新酒品包裝上的警告標示。

莫西說，飲酒會增加至少七種癌症的罹患風險，但不到一半的美國民眾知曉。他也呼籲重新評估官方的酒精攝取量建議。當前美國飲食指南建議男性每天飲用不超過兩杯酒，女性每天不超過一杯。

消息出爐後，海尼根（Heineken）、百威英博（Anheuser-Busch InBev）等大西洋兩岸的釀酒、蒸餾酒業者股票應聲下跌，部分公司跌幅超過3%，例如人頭馬君度（Remy Cointreau）重挫5%，Boston Beer則大跌近4%。

根據報告，飲酒每年平均造成10萬起癌症病例與2萬起死亡案例，高於每年約1.35萬名與酒精相關的交通事故死亡人數。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美國 衛生署 酒精

延伸閱讀

想一覺到天亮半夜卻總爬起來上廁所？泌尿科醫師教你如何解決

酒精危害年花53億 台大教授籲延後合法飲酒年齡至21歲

飲酒恐增罹患7癌風險！美公衛署長建議：酒類應加註警語

衣服滴到醬油、黏到口香糖怎麼辦？10個實用小物搞定常見衣物污漬

相關新聞

費半大漲！台積電ADR飆新高 本周關注就業數據及CES展

美股上周五（3日）收盤大漲，投資人趁著先前連五天下跌逢低進場，儘管沒出現所謂「耶誕老人行情」，標普500指數仍以川普當選...

美新車銷售再演復甦秀 民眾趁關稅調高前搶購

美國2024年新車銷售延續疫後復甦趨勢，全年呈現小幅成長，供應增加、購車獎勵和油電混合車熱賣是最大助力，聯準會（Fed）...

拜登以國安為由 擋日鐵收購美鋼

美國總統拜登三日宣布擋下「日本製鐵」對「美國鋼鐵」的收購案，理由是維持美國本土鋼鐵業是他的責任。他指稱收購案若成，將對美...

斥800億美元 微軟將建AI資料中心

微軟總裁史密斯（Brad Smith）三日在微軟部落格上撰寫一篇標題為「美國人工智慧（AI）的黃金機遇」的文章，強調科技...

Fed官員示警通膨回升風險 利率政策應維持限制性

Fed官員之一，美國里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金提出警告，川普就任美國總統後，通膨再起的風險升高，聯準會的利率政策應該在...

寒冬推升需求 美國油氣價雙飆

極地渦旋準備侵襲美國，美國部分地區可能面臨十多年來最寒冷的1月，天寒地凍助長家用取暖需求，導致上周天然氣價格先行大漲，國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。