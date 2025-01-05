美衛生署長建議標示警語 大西洋兩岸酒商股價挫

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美國公共衛生署長莫西（Vivek Murthy）3日表示，酒精飲料包裝上的警告標示應該更新，加入致癌風險警告，若此建議被採納，美國可能會對酒品採取類似菸品的更嚴格監管方式，消息拖累多家酒商股價下跌。

英國金融時報與路透報導，莫西在「公共衛生署長公告」中指出，酒精攝取是美國人罹患可預防癌症的第三大原因，僅次於菸草和肥胖，且任何酒類對健康都構成風險，國會應批准要求業者更新酒品包裝上的警告標示。

莫西說，飲酒會增加至少七種癌症的罹患風險，但不到一半的美國民眾知曉。他也呼籲重新評估官方的酒精攝取量建議。當前美國飲食指南建議男性每天飲用不超過兩杯酒，女性每天不超過一杯。

消息出爐後，海尼根（Heineken）、百威英博（Anheuser-Busch InBev）等大西洋兩岸的釀酒、蒸餾酒業者股票應聲下跌，部分公司跌幅超過3%，例如人頭馬君度（Remy Cointreau）重挫5%，Boston Beer則大跌近4%。

根據報告，飲酒每年平均造成10萬起癌症病例與2萬起死亡案例，高於每年約1.35萬名與酒精相關的交通事故死亡人數。

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