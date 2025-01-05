Fed官員示警通膨回升風險 利率政策應維持限制性

Fed官員之一，美國里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金提出警告，川普就任美國總統後，通膨再起的風險升高，聯準會的利率政策應該在更長時間內維持限制性。聯準會理事庫格勒也傾向降息要慢慢來，前景充滿不確定性，必須根據數據「循序漸進」。

巴爾金（Tom Barkin）3日在馬里蘭銀行家協會的演講中表示，「我認為通膨的上行風險大於下行風險」，理由是美國經濟持續強勁，薪資與其他物價壓力有可能重新抬頭，「我認為自己的立場是希望維持限制性久一點，反對另一派，也就是『我們已大功告成，何不將利率降至中性』的立場」。

路透分析，巴爾金今年雖在制定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）沒有投票權，但他的談話反映了聯準會內部，現在正就何時再次降息，以及本月稍晚川普就職後日益不確定的經濟環境，展開辯論。

巴爾金提到川普實際行動的不確定性，讓前景充滿迷霧，他相信在聯準會敲定計畫之前，會有一段加長的拉鋸討論。

巴爾金預期美國未來一年的經濟前景，整體上會是好的，消費者支出可望維持強勁，企業也對新政府的親商稅收政策、監管政策，普遍持樂觀看法。

有FOMC投票權的理事庫格勒（Adriana Kugler）與巴爾金的看法相近。她在CNBC 3日播出的訪談中也提到，自己是在支持維持政策限制性久一點的陣營裡。她認為，聯準會目前對今年美國的經濟表現會如何，還沒有明確把握，必須由後續經濟數據來決定貨幣政策方向。

庫格勒說，由於聯準會上個月預期今年的降息次數會比先前所估的少，「有一種觀點認為，我們可以多花一點時間，慢下來」，步調更加循序漸進，同時觀察數據，了解頑強的通膨壓力是否再次緩解。她表示，現在通膨又見升高，「我們希望確定這只是暫時性的，而不是持久的現象」。

庫格勒表示，川普政府的具體施政會是如何，存在不確定性，聯準會官員正在考慮各種可能情況。她強調，只要有數據佐證，她仍支持今年漸進降息。