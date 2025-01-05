美新車銷售再演復甦秀 民眾趁關稅調高前搶購

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國車市年尾買氣旺盛，帶動2024年新車銷售延續疫後復甦趨勢，全年呈現小幅成長。（美聯社）
美國車市年尾買氣旺盛，帶動2024年新車銷售延續疫後復甦趨勢，全年呈現小幅成長。（美聯社）

美國2024年新車銷售延續疫後復甦趨勢，全年呈現小幅成長，供應增加、購車獎勵和油電混合車熱賣是最大助力，聯準會（Fed）啟動降息循環和民眾趕在川普2.0提高關稅前搶購，激出年尾旺盛的買氣。

美國新車庫存量 圖／經濟日報提供
美國新車庫存量 圖／經濟日報提供
研究公司Wards intelligence估計，2024年美國汽車經銷商總計售出1,590萬輛，比2023年成長2.2%，升至2019年來最高水準。汽車製造商和分析師預期，2025年美國汽車銷售也可望小幅成長，但一大變數是總統當選人川普的政策，包括取消電動車購車扣抵稅額，以及大幅提高關稅、可能使車價更高昂。

通用汽車（GM）全球市場主管哈維說：「旺盛的銷售動能將延續到2025年。」

根據各家汽車製造商發布的聲明，通用蟬聯美國車市銷售冠軍，2024年共賣出270萬輛車，比2023年成長4.3%。其次依序是：豐田、福特、本田、Stellantis以及現代。

車貸利率下滑、疫後供應情況持續改善、各家紛紛推出小客車和卡車折價優惠，以及觀望數月的買家在選舉過後付諸行動，都使年底前買氣升溫。

Edmounds主管卡德維爾說：「更能輕鬆買車的時機到了，肯定助長銷售。」他指出，美國新車貸款利率在6月觸頂後下滑，11月降到6.8%，是2022年12月來最低。

純電動車需求轉弱，傳統油電混合車則大賣，Wards數據顯示2024全年銷量激增36.7%。混合動力車市場龍頭豐田說，去年美國油電混合車和電動車銷售成長超過50%，占總銷售43%。油電混合版RAV4休旅車平均比汽油車款貴約2,000美元，卻更搶手。

福特是油電混合車暢銷的另一贏家，油電混合車賣出18.74萬輛，是電動車銷量的兩倍多，帶動福特全年汽車總銷量成長4.2%。

電動車大廠特斯拉去年表現相形見絀，2024全年銷售下滑，是2011年以來首見，反映美國消費者對電動車需求減緩、主力產品上市多年缺乏新鮮感、執行長馬斯克的政治立場令部分潛在買家反感。

另外，汽車製造商與交易商協會（SMMT）的數據顯示，英國去年電動車銷量激增21%至38.2萬輛，創新高紀錄，且高於德國1月至11月累計的34.7萬輛，大有與德國爭奪歐洲最大電動車市頭銜的架式。

福特 美國 電動

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