日券商加薪 留住年長人才 化解勞動力不足

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
野村控股（Nomura Holdings）去年給予年長員工有薪病假，待遇與年輕職員相同。（路透）
野村控股（Nomura Holdings）去年給予年長員工有薪病假，待遇與年輕職員相同。（路透）

日本人口加速老化之速全球第一，為解決人才短缺危機，大型券商開始提高薪資、改善福利，以便讓退休員工接受回聘。這些年長職員經歷過高利率、債市大好的年代，在當前的環境下格外重要。

日本年滿60歲的員工若獲得回聘，薪水往往會驟減，職務範圍也會縮小。然而，如今越來越多高齡員工改依表現計算薪酬，並肩負與經驗相符的職責。

在大和證券，年滿60歲的資深員工，過去兩年來薪酬平均提高15%。野村控股（Nomura Holdings）去年給予年長員工有薪病假，待遇與年輕職員相同。三井住友金融集團（SMFG）的證券部門，也連兩年調升高齡職員的薪資水準。

日本金融業倚賴資深員工日深 圖／經濟日報提供
日本金融業倚賴資深員工日深 圖／經濟日報提供

日本券商龍頭野村回覆彭博：「60歲以上員工的多元經驗和技能，對我們的業務相當重要」，比方說，這些職員經歷過利率高於零的年代，能提供年輕一代難以想像的資訊。

日本生育率持續下探新低，促使政府迫切採取行動，企業也須調整對待員工的心態。日本最大企業遊說團體經團連在報告中指出，企業尚需提高年長員工誘因，譬如應依據表現和職責來決定薪資。

日生基礎研究所（NLI Research Institute）資深分析師前田展弘表示，企業若要繼續營運或實現成長，重新調配資深人員是關鍵。勞力短缺的問題，預料從現在起將益發嚴峻。日本總務省2002年來數據顯示，當地金融與保險公司中，60歲以上員工占總人力的比重，去年達破紀錄的14%。與此同時，20~34歲職員比重，則從2002年的36%降至26%。

其他日企也紛紛行動，日本銀行龍頭三菱日聯金融集團（MUFG），打算替60歲屆齡退休後的回聘員工，最多加薪四成。留住年長人才對日本券商來說，尤為重要。債市在過去數十年，因政策而交易冷清，如今市場轉熱，金融業者急需有債市歷練的老手。

大和證券集團除了加薪，也取消了部分職位的年齡上限。瑞穗證券（Mizuho Securities）7月引入新人事制度，讓回任員工能享有相同福利。三菱日聯摩根士丹利證券也打造人事系統，讓資深員工不只能擔任輔助性工作，也能和年輕職員肩負相同職責。

這些改變似乎開始奏效，野村的日本旗艦證券子公司，年滿60歲的回任員工人數，自2019年3月為止的一年來，成長兩成至800人。

彭博分析師指出，親身見識過日本陷入「失落的三十年」之前情況的人，有一定價值。彭博指的是50歲後半到60歲出頭的世代，這些人看過日本金融金融市場的興衰，相關經驗可能很有用處。

券商 日本 薪資

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