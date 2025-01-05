美國勞力短缺 成國安問題

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
道瓊社指出，美國的勞動短缺已升級為國安問題，這是美國海軍許多計畫進度落後和預算超支的主因之一。圖為移民工人去年7月在加州舉行示威，要求改善勞工權益。(歐新社)
道瓊社指出，美國的勞動短缺已升級為國安問題，這是美國海軍許多計畫進度落後和預算超支的主因之一。圖為移民工人去年7月在加州舉行示威，要求改善勞工權益。(歐新社)

美國海軍最新一艘核子潛艇「阿肯色號」12月初舉行下水典禮，18歲造船技師鮑爾也參與觀禮。他自認不是讀書的料，所以選擇大學休學、加入他父親和兄弟工作的造船廠。

但問題是，像鮑爾這樣的人還是太少。美國海軍需要更多船艦，但造船廠卻面臨嚴重人力短缺。

道瓊社指出，美國的勞動短缺已升級為國安問題，這是美國海軍許多計畫進度落後和預算超支的主因之一。美國海軍原先為阿肯色號編列150億美元預算，但總統拜登已要求國會追加預算34億美元。阿肯色號預計2026年加入艦隊，比原計畫晚了三年。

造船問題只是美國工業其中一例。隨生產移往海外及資本和勞力移往更有利可圖的地方，相關管理專業和技術勞力業已萎縮；而隨中國大陸的工業實力和戰略威脅日益龐大，如今已成為美國經濟和軍事安全的威脅。

據聯合國數據，過去三年內，大陸建造了全球47%的船艦，美國只建造0.1%。大陸造船廠的重大優勢之一在於其同時生產商用和軍用船隻。獨立軍事分析師舒賈特表示，從2013年至2023年，中國海軍共下水157艘船艦，而美國只下水67艘。

美國現正嘗試在半導體到再生能源等產業建立產能，一部分是透過傳達「需求訊號」給投資人和勞工。以半導體廠補貼為例，那等於是向在學生發送晶片製造業有就業機會的訊息。

但軍艦的需求訊號已在冷戰結束後消退。國會預算辦公室（CBO）海軍分析師賴布斯表示，潛艇生產早在1990年代就從1980年代的每年3.8艘下滑至0.7艘。之後在大陸威脅漸增和汰換老舊船艦需求下，才在2000年代回升。今年的建造中船艦噸數預計從2014年的6.8萬噸提升至12.3萬噸。

據美國海軍最新計畫，2034年的建造中船艦噸數將達到16.7萬噸，但造船廠將難達目標。賴布斯估計，自2019年來，美國海軍每年規劃打造三艘潛艇，但實際建造數量只有一半。

雖然供應商大幅減少也創造更多瓶頸，但勞動力仍是主要瓶頸。據疫情通膨前談判的合約，紐波特紐斯這裡的起薪為每小時17美元，資深員工則可達到30美元。這曾比當地的非技術工作高出非常多，但現在當地速食餐廳時薪已達到16美元，目標百貨招募的倉儲工時薪更達到24美元。

HII執行長卡斯特納表示，造船業和零售等服務業的薪資差距基本上已消失，因此要離開去找要求較低的工作已非常容易。

海軍 美國

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