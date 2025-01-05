斥800億美元 微軟將建AI資料中心

微軟總裁史密斯（Brad Smith）三日在微軟部落格上撰寫一篇標題為「美國人工智慧（AI）的黃金機遇」的文章，強調科技是經濟成長的基礎，並宣布「二○二五年，微軟預計將投資約八百億美元建設支援ＡＩ的資料中心」。

史密斯在文章中指出，該中心會用來訓練人工智慧模型、在全球部署AI和基於雲端的應用程式，投資金額半數以上會用在美國。

彭博報導指出，微軟和亞馬遜等雲基礎設施提供商一直在競相通過建設新的數據中心來擴大計算能力。截至去年六月的上一財年中，微軟的資本支出超過五百億美元，絕大多數與AI服務需求推動的伺服器建設有關。