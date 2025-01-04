拜登川普都反對？日鐵曾為併購行動辯護 仍遭美國擋下收購案

（德國之聲中文網）經過數月的反對，美國總統拜登周五（1月3日）正式宣布阻止新日鐵（Nippon Steel）對美國鋼鐵公司（US Steel）的收購案。

這家美國第二大鋼鐵公司此前通過了總額為149億美元的收購要約，表示這一行動將會保護這家陷入困境的公司免受包括中國在內的外國激烈競爭的衝擊。

新日鐵則希望通過這項併購行動使其全球鋼鐵產量增加近三分之一，達到8500萬噸。

然而，由於美國鋼鐵公司所在的賓夕法尼亞州是美國大選中民主黨和共和黨爭奪最為激烈的搖擺州之一，因此這一收購案也成為選戰議題。

為了保護美國就業崗位不流失，美國鋼鐵工人聯合會強烈反對這項併購案。

拜登為什麼阻止收購？

即將卸任的美國總統拜登表示，國家安全方面的擔憂和關鍵供應鏈風險是促使他阻止這一收購的主要原因。

拜登在一份聲明中表示：「此次收購將使美國最大的鋼鐵生產商之一受到外國控制，並對我們的國家安全和關鍵供應鏈構成風險。這就是我採取行動阻止這筆交易的原因。」

他此前也曾強調過，像鋼鐵制造這樣的關鍵產業，必須要由美國實體控制。

上個月，負責審核外國實體收購美國企業的美國外國投資委員會（CFIUS）未能就是否批准這一收購案達成共識，因此將決定權交給了即將於1月20日離任的拜登。

美國財長耶倫是該委員會的主席，她警告稱，此次收購可能導致美國鋼鐵產量下降，從而造成供應短缺，給運輸和能源行業帶來衝擊。該委員會認為，這筆交易可能會破壞華盛頓打擊中國廉價鋼鐵產品的努力——中國的重工業可以享受到政府的巨額補貼。

據《華盛頓郵報》報導，該委員會還擔心新日鐵在獲取對美國鋼鐵的控制權之後，可能會把生產線轉移到巴西、墨西哥和印度。

據報導，白宮高級顧問曾經試圖勸說拜登批准這項併購，因為這可以為陷入困境的美國企業獲得一筆可觀的投資；他們同時也擔心阻止該交易會損傷美日關係，因為東京是華盛頓在印太地區最親密的盟友之一。

在過去數年中，拜登和他的前任川普都採取了具有貿易保護主義傾向的政策，以防止全球供應過剩導致的價格下跌給美國鋼鐵行業造成衝擊。

拜登阻止新日鐵收購美國鋼鐵的決定預計不會被繼任川普推翻，因為後者在選戰中多次宣稱要重振美國重工業，並且也對新日鐵收購美國鋼鐵表示反對。

路透社本周早些時候援引知情人士報導稱，新日鐵方面希望為爭取收購案獲批而作最後一搏，提議讓華盛頓方面對美國鋼鐵未來任何潛在減產計劃保留發言權。

上個月，新日鐵為併購行動做了辯護，並承諾將在美國鋼鐵公司進行「大規模」投資，以「保證美國鋼鐵產業的光明未來」。該公司已承諾在美國鋼鐵公司位於賓夕法尼亞州和印第安納州的工廠進行27億美元的投資，並保證會遵守與工會的現有協議。

11月，日本首相石破茂也敦促拜登批准這項交易，以避免削弱兩國的同盟關係。新日鐵和美國鋼鐵公司都堅稱該交易不會帶來任何國家安全問題，雙方都表示要採取法律行動，並聲稱美國官員在審查過程中未遵循適當的程序。

接下來會怎樣？

雖然拜登叫停收購案是為了保護美國鋼鐵公司的獨立性，但這也會使其難以獲得進行現代化重組所需的資金和技術，從而無法和那些規模更大、資金更雄厚的全球鋼鐵制造商競爭——比如安賽樂米塔爾（Arcelor Mittal）或者來自中國的競爭對手。

現在，美國鋼鐵公司可能無法找到可以收購整個公司的買家。競爭對手克利夫蘭-克裡夫斯（Cleveland Cliffs）提出的現金加股票收購方式總價值只有新日鐵報價的差不多一半。當時美國鋼鐵公司拒絕了這項由工會支持的交易，並在幾個月之後接過了從新日鐵拋來的橄欖枝。

通過阻止這一收購，拜登還向其它國際收購方發出了信號，他們在競購具有國家安全重要性的美國公司時，可能也會面臨政治和監管方面的障礙。

該決定也有可能進一步擴大中國對於全球鋼鐵行業的主導地位，甚至會促使歐盟為歐洲鋼鐵企業尋求像新日鐵這樣的外國投資。

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