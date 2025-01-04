投資人不甩「耶誕行情」缺席…美股終結五連跌 台積電ADR創新高

美國股市周五收盤大漲，投資人趁美股五連跌逢低進場，儘管今年沒出現所謂「耶誕老人行情」，標普500指數仍以川普當選美國總統以來最大漲勢，為美股2025年頭一周劃下完美句點。

在輝達（NVIDIA）大漲激勵下，費城半導體指數大漲2.8%，台積電ADR勁揚3.5%，收在歷史新高208.61美元。

標普500指數標普周五大漲1.3%，那斯達克綜合指數和道瓊工業指數分別上漲1.8%和0.8%，特斯拉（Tesla）和輝達分別漲逾8%和4%。

周五在內「耶誕老人行情」的七個交易日內，標普500指數下跌1.1%，但投資人對2025年有沒有收到耶誕禮物已不以為意。投資人也無視「科技七雄」獲利成長可能放緩的警告，尤其繼續追捧人工智慧（AI）巨人輝達。

SLC Management董事總經理馬拉基（Dec Mullarkey）表示，七雄股展現韌性，「即使價位偏高，投資人仍對於這些公司在AI鉅額投資終能帶來回報並確保領先者優勢充滿信心」。

另外，美國眾院議長強生連任過關，這表示共和黨未來能夠團結起來支持總統當選人川普放鬆管制的親商計畫。

馬拉基說：「標普500指數出現了全面反彈，投資人對美國眾院議長順利連任感到放心，有助於降低政治不確定性。」

美國公債殖利率周五走高，10年期公債殖利率觸抵4.6%。里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金表示，他傾向將利率更長時間維持在限制性水準。

歷來1月表現往往為全年定下基調，因此除耶誕老人行情之外，1月前五個交易日（1月方過兩個交易日）也是衡量本月股市表現的重要參考指標。《股票交易年鑑》顯示，在過去18次總統選舉後的年份中，有14次的全年走勢和1月的表現一致。

紐約證券交易所1月9日（周四）將休市一天悼念前總統卡特逝世。周五有12月就業報告，將為聯準會（Fed）本月底開會的降息路徑提供更清晰的指引。

Ameriprise Financial首席市場策略師薩林本（Anthony Salimbene）說：「任何顯示經濟情況比預期略微疲弱的數據，我認為都可能引發市場波動。」

最近幾個月，由於航太產業罷工和颶風影響，勞動市場數據波動較大。Edward Jones 策略師庫卡法斯（Angelo Kourkafas） 說：「有別於之前兩份報告，這可能會是頭一次清晰呈現勞動市場基本趨勢的數據。」

據路透對經濟學家的調查，12月新增就業機會為15萬個，失業率維持在4.2%。