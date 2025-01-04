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美液化天然氣外銷去年成長4.5% 歐洲成最大客戶

中央社／ 休士頓3日綜合外電報導
錢尼爾能源公司（Cheniere Energy）。圖／路透社
錢尼爾能源公司（Cheniere Energy）。圖／路透社

倫敦證券交易所（LSEG）初步資料顯示，隨兩座新工廠開始營運，2024年12月美國液化天然氣出口量達8.5MT（百萬公噸），接近史上最高，全年出口量也比2023年增加4.5%。

路透社報導，按倫敦證券交易所資料看，美國去年12月的液化天然氣（LNG）出口僅次於2023年12月締造的8.6MT新高，但已比去年11月的7.75MT又高出9%。

若從整年看，美國液化天然氣出口量從2023年的84.5MT增加至2024年的88.3MT，繼續穩坐全球最大液化天然氣出口國。

錢尼爾能源公司（Cheniere Energy）在德州聖體城（Corpus Christi）完成第3階段擴建，連同Venture Global LNG公司在路易斯安那州的普拉克明斯（Plaquemines）廠啟用，可望隨產能逐步加溫而再為美國增添每年30MT的出口量。

歐洲2023年底到隔年初的冬季氣候溫和，得以讓天然氣存量保持在高點，加上俄羅斯天然氣2024年仍能繼續從管線經烏克蘭輸往歐洲，使得2024年全球液化天然氣供應增長幅度不大，對價格影響也有限。

然而業界人士指出，暖冬與俄國天然氣未斷兩情況這個冬天不復見，從而讓供需顯著吃緊，使美國液化天然氣出口增長進入人們視線。歐洲今冬天寒，俄國天然氣借道烏克蘭輸往歐洲也自2025年1月1日起中止。

去年12月美國液化天然氣外銷的最大客戶仍是歐洲，銷量5.84MT佔全部出口的69%，比起11月的5.09MT又高出一截。

倫敦證券交易所數據顯示，隨步入冬季，歐洲又見一堆國家向美採購超低溫液化後的天然氣，去年12月歐洲其中一大買家是土耳其。

去年12月美國液化天然氣銷往亞洲則呈微幅增長，銷量從11月的1.64MT增至2.01MT，出口佔比從21%略增至24%。銷往拉美地區為0.58MT，與11月相同。

倫敦證券交易所資料顯示，整個2024年美國液化天然氣出口，歐洲佔55%最多、亞洲佔34%居次，拉美佔11%第三，另有少數銷往中東，主要買家為埃及和約旦。

倫敦 烏克蘭 美國

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