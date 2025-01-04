禁售iPhone 16 印尼工業部長：蘋果將派高層談投資
蘋果iPhone 16因未符合印尼製造零件比重規定而禁售。印尼工業部長說，蘋果公司將派高層主管到印尼，討論有關10億美元的投資，此會面將決定iPhone 16銷售禁令能否解除。
印尼針對某些在當地販售的智慧手機，要求至少有40%的零件須在印尼製造，但美國蘋果公司（AppleInc.）生產的iPhone 16並未滿足這項要求，而遭當局禁止販售，至今禁令仍未解除。
美國蘋果公司曾提出加碼投資1億美元方案，希望取消銷售禁令，但遭印尼政府以缺乏「公平性」為由拒絕。
羅盤報（Kompas）今天報導，印尼工業部長阿古斯（Agus Gumiwang Kartasasmita）表示，蘋果公司7日至8日將派蘋果全球政策副總裁艾曼（Nick Amman）赴雅加達，直接與政府討論投資計畫，預計最終的談判結果，蘋果公司可能會宣布在印尼投資10億美元。
報導指出，目前蘋果公司尚未向工業部提交正式的投資計畫。
阿古斯於3日表示，「蘋果公司若需要更長的時間才能提供正式投資方案，損失將落在蘋果上，而非我們身上」。
他透露，工業部已經與蘋果就印尼投資計畫討論數個月，但尚未收到蘋果公司的正式投資計畫。
阿古斯坦承，能與蘋果公司高層舉行會面並不容易，因雙方利益仍存有分歧，「談判並不容易，因蘋果會優先考慮他們的利益，這當然是利潤問題，同時政府也有必須遵守的原則」。
雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，印尼政府希望蘋果將印尼作為生產地及其全球供應鏈中的一環，並希望蘋果在當地設立工廠，以創造就業機會。
印尼投資與下游部長羅桑（Rosan Roeslani）表示，下週的會面將決定iPhone 16銷售禁令能否解除。
蘋果iPhone 16雖然在印尼禁售，但政府仍允許個人從國外購入這款手機，惟不能是商業交易。
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