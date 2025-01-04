SpaceX在新加坡徵才 擬擴展亞洲業務聚焦星鏈
新加坡媒體報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）創辦的航太公司SpaceX，近期在新加坡招募人手，計劃擴展在亞洲、中東和大洋洲的業務。
聯合早報今天報導，求職網站jobsDB顯示，SpaceX正在新加坡招募財務經理（treasury manager）和稅務分析師。
SpaceX的徵才廣告表示，該公司正在尋找1名經理加入財務團隊，以確保財務能力能夠滿足星鏈（Starlink）業務迅速擴張的需求。
報導指出，這將成為該公司新加坡辦公室首位財務人員，負責和支持財務運營等領域，包括現金管理、外匯策略與執行、固定收益投資以及系統管理等。廣告內容提及，將會優先考慮目前能在新加坡工作的申請者。
SpaceX位於美國洛杉磯的財資主管倫漢（RoyLenahan）一個月前在社群媒體領英（LinkedIn）發文說，SpaceX財務部門正擴展到新加坡，尋找財務經理以發展SpaceX在亞洲的財務能力。職缺將重點支持星鏈在亞洲、中東和大洋洲的快速擴張。
不過，報導指出，SpaceX的官方網站求職網頁暫未提供新加坡職缺。SpaceX是全球最有價值的新創公司之一，截至12月估值約3500億美元。
低軌衛星在俄烏戰爭建功，成為科技產業關注的焦點。SpaceX低軌衛星網路星鏈，讓烏克蘭政府、軍隊和民眾能在基礎建設遭破壞的狀況下，持續使用網路通訊，在俄烏戰爭中扮演協助烏軍抵抗攻勢的重要角色。
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