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日本製鐵收購美鋼案遭擋 擬告美國政府

中央社／ 東京4日綜合外電報導

美國總統拜登宣布擋下日本製鐵公司（Nippon Steel）併購美國鋼鐵公司（US Steel）交易案，日媒報導，儘管日本製鐵有意提告美國政府，但最終可能難以扭轉局勢。

拜登3日宣布已阻擋美國鋼鐵公司（US Steel）以149億美元（約新台幣4902億元）出售給日本製鐵公司的交易，考量到保護美國產業的戰略必要性。這起收購案遭到美國朝野反對。

日本經濟新聞報導，從拜登宣布起算，日本製鐵被要求在30天內「完全且永久地」終止收購計畫；且不光是拜登，即將上任的總統當選人川普也表明「完全反對（收購案）」。

儘管日本製鐵有意提告美國政府，但根據美國的規則，總統所做決定本身無法被推翻，因此，現狀是幾乎不存在扭轉局勢的做法。

根據目前狀況，只要美國外來投資審查委員會（CFIUS）未延長期限，日本製鐵必須在2月2日前向CFIUS提出放棄收購證明書，屆時整個收購計畫就將完全終止。

日本製鐵已表示有意以美國政府為對象提出訴訟，首要之務是在2月2日前向法院聲請暫緩執行放棄收購命令。

由於美國制度無法透過訴訟質疑總統判斷的合理性，研判日本製鐵方面將把訴訟矛頭指向CFIUS的程序問題，要求暫緩執行命令。

不過，在拜登的命令文中，就算法院認為CFIUS判斷有一部分無效，但由於命令中的其他部分仍有效，美國政府只需事後再採取必要手續即可；再者，即使法院判決暫緩執行命令，但中止收購的決定本身不會改變。

CFIUS的專家指出，就算萬一中止命令內有一部分被法院認定無效，「可能也要花很長的時間」。

川普將在1月20日上任，日本政府相關人士認為，如果說存有日本製鐵挽回的可能性，那就是由川普依總統權力下令撤銷拜登所做的中止命令。

但川普去年就明白表示「完全反對」日本製鐵的收購計畫，目前也看不到立場改變的跡象。加上日本製鐵方面至今似乎尚未跟川普陣營有所接觸，即使接下來試圖影響川普，要改變其立場也非易事。

拜登 日本經濟 美國

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