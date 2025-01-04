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尼加拉瓜中國自貿協定1年 逆差暴增還欠債10億美元

中央社／ 瓜地馬拉市3日專電

今年1月1日是尼加拉瓜與中國簽署自由貿易協定生效的1周年，但1年來尼加拉瓜對中國出口不僅沒有增長，反倒是中國貨品不公平傾銷，讓當地企業大幅虧損苦不堪言。甚至尼國政府還欠中國10億美金，陷入債務陷阱。

根據「新聞報」（La Prensa）引述尼加拉瓜商業協會（la Asociación de Comerciantes de Nicaragua）提供的數據，自從兩國貿易協定生效以來，尼加拉瓜已經出現超過400家中國商店。

由於這些中國業者得利關稅減免，大量壓低商品價格，近乎以傾銷的方式，湧入尼加拉瓜市場，讓當地原有的商家和中小企業生計困難，他們大表不滿，強烈指責中國的不公平競爭。

但是受害的尼國業者，擔心遭到尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）獨裁政權報復，不敢公開抗議，只能匿名接受媒體訪問。

尼加拉瓜出口中國以牛肉，海鮮以及花生和咖啡等農產品為主，中國出口尼國則是以機械，車輛，各式3C電子設備器材以及化工產品為主。以2023年為例，中國對尼加拉瓜的出口額高達14億美元（約新台幣460億元），但尼國出口中國卻只有4400萬美元（約新台幣14億元），相差了近30倍。

報導中也指出，自由貿易協定實施後，尼加拉瓜對中國出口並沒有預期的大幅上升，反而來自中國產品的進口量，和中國的代理商數量顯著增加。尼加拉瓜是中美洲第2貧窮的國家，和中國做生意結果只增加負債，對於改善經濟並沒有幫助。

「新聞報」同時分析，光是2024年，尼加拉瓜奧蒂嘉政權，以各種工程建設為名義，向中國借款近10億美元（約新台幣330億元），由中國企業興建包括機場，太陽能發電廠，高速公路以及礦場開採。

而這些借款，不只被開出10%、近乎高利貸的高額利息，同時尼加拉瓜還必須預先支付20%的工程款，但中國企業卻不用拿出一分錢，等於這些借款，轉一圈全部又回到中國的口袋。

媒體批評，尼加拉瓜目前形同陷入「債務陷阱」，這種不斷滾雪球的債務水平，等於把國家「賣給中國」，而且只有對奧蒂嘉政權有利益，尼加拉瓜人民卻沒有得到任何好處。

債務 台幣 尼加拉瓜

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