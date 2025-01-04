拜登擋合併交易 日鐵、美鋼：違反正當程序和法律
美國總統拜登宣布擋下日本製鐵公司（Nippon Steel）併購美國鋼鐵公司（US Steel）交易案，日鐵和美鋼今天表示失望，並稱此舉「明顯違反正當程序和法律」。
法新社報導，日鐵和美鋼發布聯合聲明指出，「（拜登）總統的聲明和命令未提供國安問題的任何可靠證據，顯然這是一次政治決定。」
拜登稍早宣布，考量保護美國產業的戰略必要性，擋下了美鋼以149億美元（約新台幣4902億元）出售給日鐵的併購案。
拜登一直批評這宗併購案，美國總統當選人川普也持反對立場。
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