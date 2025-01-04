失業人口續增 德國去年平均失業率達6%

德國失業率居高不下。根據德國聯邦勞動部就業局今天宣布，德國去年12月份登記失業人數達28萬7000人，比11月份增加3萬3000人，失業率上升0.1%；去年整體平均失業率達到6%。

德國聯邦勞動部就業局（BA）執行長納勒斯（Andrea Nahles）表示，去年12月失業率有所增加，而就業率也有所不足，經濟停滯也反映在勞動力市場分化的情況上，今年估計將會持續。

納勒斯指出，特別是製造業與工業領域，面臨經濟低潮而在轉型與裁員。同時，教育與健康領域則在尋找就業力。2024年持續的景氣低迷對勞動市場的影響越來越大。與歐盟各國相較，德國目前的失業率排名第4。

德國在2024年度平均失業率為6%，新增的就業機會創歷史新低。據統計數據，去年12月的失業人數較2023年12月增加17萬人。

據悉，德國失業人數通常會在每年底增加，尤其像是依賴天氣的行業工作量減少，臨時工約到期，在耶誕節前簽署新的就職合約也相對少數。

根據德國勞動部就業局截至去年12月12日的統計數據，去年12月登記約65萬4000個職缺，比2023年同期減少5萬9000個，就業市場呈現對工人的需求減少。此外，企業申報短時工數量增加。

根據就業局截至去年10月的統計數據，10月份有28萬7000名員工申報短時工作；9月為22萬5000名；8月為16萬5000名。截至去年12月1日至26日則收到5萬5000名新增申報。