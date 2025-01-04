失業人口續增 德國去年平均失業率達6%

中央社／ 柏林3日專電

德國失業率居高不下。根據德國聯邦勞動部就業局今天宣布，德國去年12月份登記失業人數達28萬7000人，比11月份增加3萬3000人，失業率上升0.1%；去年整體平均失業率達到6%。

德國聯邦勞動部就業局（BA）執行長納勒斯（Andrea Nahles）表示，去年12月失業率有所增加，而就業率也有所不足，經濟停滯也反映在勞動力市場分化的情況上，今年估計將會持續。

納勒斯指出，特別是製造業與工業領域，面臨經濟低潮而在轉型與裁員。同時，教育與健康領域則在尋找就業力。2024年持續的景氣低迷對勞動市場的影響越來越大。與歐盟各國相較，德國目前的失業率排名第4。

德國在2024年度平均失業率為6%，新增的就業機會創歷史新低。據統計數據，去年12月的失業人數較2023年12月增加17萬人。

據悉，德國失業人數通常會在每年底增加，尤其像是依賴天氣的行業工作量減少，臨時工約到期，在耶誕節前簽署新的就職合約也相對少數。

根據德國勞動部就業局截至去年12月12日的統計數據，去年12月登記約65萬4000個職缺，比2023年同期減少5萬9000個，就業市場呈現對工人的需求減少。此外，企業申報短時工數量增加。

根據就業局截至去年10月的統計數據，10月份有28萬7000名員工申報短時工作；9月為22萬5000名；8月為16萬5000名。截至去年12月1日至26日則收到5萬5000名新增申報。

勞動部 失業 德國

延伸閱讀

勞動部公布就安基金把關機制 廣宣費回歸公務預算

音樂博士留德任教無法服兵役 這原因讓法官拒給緩刑

德住宅光電業爆倒閉潮

跨年煙火爆炸釀5死！德國警消成攻擊目標 新年被「炸成重傷」

相關新聞

拜登擋下日鐵收購案：有責任維持美國本土鋼鐵業

美國總統拜登3日宣布擋下日本製鐵（Nippon Steel）對美國鋼鐵公司（U.S. Steel）的收購案，稱維持美國本...

拜登宣布擋下日鐵收購美鋼 稱考量產業戰略必要性

美國總統拜登今天宣布，他已阻擋美國鋼鐵公司以149億美元（約新台幣4902億元）出售給日本製鐵公司的交易，考量到保護美國...

美國對富人賣房課徵資本利得稅 如今卻因房價高漲害到中產階級

美國聯邦政府從1997年開始對賣屋獲利逾25萬美元的個人、或獲利逾50萬美元的伴侶，課徵資本利得稅，這項政策的原本目標是...

南韓科技業景氣冷…IT營收全球占比輸台灣 僅美國10分之1

最新研究顯示，南韓資訊科技（IT）公司的營收占全球營收的比重僅6%左右，幾乎只有美國的十分之一，也比台灣來得低。

亞股收盤漲多跌少首爾股市也大漲 未受美股開年疲弱表現拖累

元旦假期後市場展開新一年交易，美元續強，不過美股開年表現疲弱，亞洲股市今天收盤則漲多跌少

不只台灣！日本房子也愈來愈小、愈來愈貴 專家揭高房價主因

最新數據指出，日本的房子愈來愈小，每間房屋的平均總面積已縮水到約90.86平方公尺（27.5坪），為30年來最小，同時日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。