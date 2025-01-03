人民銀行貨幣政策將以調整利率為優先工具，並於今年進一步降息

中國大陸人民銀行（央行）今年的貨幣政策將轉向更傳統的路線，就是以「調整利率的角色」作為優先，遠離放款成長的「數量目標」，其中包括進一步降低利率。

大部分央行都只有一項政策變數，就是政策利率，用來影響信貸需求及經濟活動。但人民銀行不只訂有多種的不同利率，同時也非正式地指示銀行業應擴張多少放款。雖然這項政策指引一直是央行管理經濟的最重要工具，但官員相信現在迫切需要改革這種作法。

人行表示，「為了與高品質發展的需要配套，這些數量目標在最近幾年已逐步淡出。人行將更重視控管利率的角色，並改善市場導向利率的形成及傳輸機制」。人行去年已表明主要政策工具是7天期附賣回利率，而非一大串不同的利率。

摩根士丹利中國金融首席分析師徐然表示，「利率改革可能是人行2025年真正的焦點。中國經濟發展迫切需要從單單聚焦於銀行放款擴張的思維中轉出去」。

由於房市持續低迷，已使信貸崩潰。人民銀行也擔心信貸成長目標將導致銀行業無差異地放款，而全不考慮風險，這在長期間等於是浪費資金。

央行降低對信貸成長的重視度，將能約束中國產能持續擴張，導致銀行業國內壞帳增加，並干擾全球產業，例如鋼鐵業等。

但由於政府想要將資金引入高科技及製造業部門，而用舊有的信貸擴張體系將較容易辦到，，這也使央行在執行政策轉變時相當吃力。即使央行想要對貨幣政策做結構性調整，但仍承擔擴張經濟的壓力。

分析家指出，人民銀行若要實施以利率為基礎的貨幣政策體制，仍缺少一些要件，例如定期舉期會議，並公開宣示決策。摩根大通中國經濟學者朱海斌表示，少了這些指引，「市場人士對於下一步發生的情況只能全靠猜測」。