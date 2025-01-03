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Fed準備金跌破3兆美元 為四年多來最低

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國銀行體系的準備金在元旦當日跌破3兆美元，至2020年10月以來最低點。路透
美國銀行體系的準備金在元旦當日跌破3兆美元，至2020年10月以來最低點。路透

美國銀行體系的準備金在元旦當日跌破3兆美元，至2020年10月以來最低點。

彭博資訊報導，根據Fed在2日公布的數據，銀行準備金在截至元旦的一周內，減少約3,260億美元至2.89兆美元，單周減幅為兩年半多以來最大。

這是由於年終市場動能促使銀行減少對資產負債表規模影響過大的活動，例如附買回協議。這意味著現金流向如央行的隔夜附賣回操作（ON RRP）等處，而這將減損Fed帳面上其他負債的流動性。

去年12月20至31日間，Fed的附賣回操作餘額增加3,750億美元，但在元月2日卻一夕驟減2,340億美元。

在此同時，Fed也透過量化緊縮（QT）移除金融系統中的多餘現金，機構也持續償還Fed的「銀行定期融資計畫」（BTFP）貸款。

隨著當局持續量化緊縮，一些華爾街策略師估計，包含緩衝空間的Fed準備金最低安全水準，介於3兆-3.25兆美元之間。Fed在上月會議表示將持續縮減資產負債表。

Fed也同時將附賣回利率調整至符合聯邦資金利率的範圍下限，這對短期利率造成下行壓力，有人認為，這將足以把避免準備金不足的情況，再延長一點時間。

而儘管Fed在去年6月將到期後拿回的資金不再進行投資的公債金額上限降低，量化緊縮政策的終點仍不確定。

Fed 元旦 負債

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