快訊

基隆焚屍案今晚聲押4男 吳男主嫌待釐清查明分工、動機

貝萊德比特幣ETF單日資金流出逾3億美元 寫紀錄新高

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
貝萊德iShares比特幣信託ETF在2日淨流出3.33億美元，是上市以來最大單日資金淨流出。路透
貝萊德iShares比特幣信託ETF在2日淨流出3.33億美元，是上市以來最大單日資金淨流出。路透

貝萊德（BlackRock）旗下的iShares比特幣信託ETF（代碼IBIT），在2日淨流出3.33億美元，是上市以來最大單日資金淨流出，也是連續第三個交易日淨流出。

做為全球最大的比特幣現貨ETF，IBIT坐擁逾530億美元的資產規模，淨流入近370億美元的資金，在去年1月發行後大受機構投資人歡迎，並幫助推升比特幣價格，這個全球最大數位資產在去年12月中一度衝上10萬8,315美元的歷史新高。

流入IBIT的資金逐漸減少，是比特幣在2024年破紀錄後漲勢稍歇的另一跡象。12月19日以來，美國許多比特幣ETF的淨流出約為20億美元。

芝加哥商品交易所集團的比特幣期貨未平倉量，也從12月高峰下滑近20%。

加密貨幣造市商Wincent資深總監霍華德（Paul Howard）說：「發生資金流出，以及未平倉量減少都在預料之中，因為機構投資人削減風險，並粉飾年終的資產負債表調整。」

ETF 比特幣 資產

延伸閱讀

川普熱情擁抱比特幣 RWA讓金融資產虛實整合

期貨商論壇／永續期 靈活布局

華爾街日報：比特幣最大隱憂是量子計算恐破解加密 金損上看99兆

比特幣跌破「心理價位」10萬美元 明年還漲得動？分析師這樣說

相關新聞

拜登宣布擋下日鐵收購美鋼 稱考量產業戰略必要性

美國總統拜登今天宣布，他已阻擋美國鋼鐵公司以149億美元（約新台幣4902億元）出售給日本製鐵公司的交易，考量到保護美國...

美國對富人賣房課徵資本利得稅 如今卻因房價高漲害到中產階級

美國聯邦政府從1997年開始對賣屋獲利逾25萬美元的個人、或獲利逾50萬美元的伴侶，課徵資本利得稅，這項政策的原本目標是...

南韓科技業景氣冷…IT營收全球占比輸台灣 僅美國10分之1

最新研究顯示，南韓資訊科技（IT）公司的營收占全球營收的比重僅6%左右，幾乎只有美國的十分之一，也比台灣來得低。

亞股收盤漲多跌少首爾股市也大漲 未受美股開年疲弱表現拖累

元旦假期後市場展開新一年交易，美元續強，不過美股開年表現疲弱，亞洲股市今天收盤則漲多跌少

不只台灣！日本房子也愈來愈小、愈來愈貴 專家揭高房價主因

最新數據指出，日本的房子愈來愈小，每間房屋的平均總面積已縮水到約90.86平方公尺（27.5坪），為30年來最小，同時日...

泰總理瘋精品！貝東塔身家資產曝光 擁逾200名牌包百枚戒指

根據泰國國家反貪腐委員會3日公布的申報紀錄，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）坐擁價值138...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。