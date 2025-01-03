貝萊德比特幣ETF單日資金流出逾3億美元 寫紀錄新高

貝萊德（BlackRock）旗下的iShares比特幣信託ETF（代碼IBIT），在2日淨流出3.33億美元，是上市以來最大單日資金淨流出，也是連續第三個交易日淨流出。

做為全球最大的比特幣現貨ETF，IBIT坐擁逾530億美元的資產規模，淨流入近370億美元的資金，在去年1月發行後大受機構投資人歡迎，並幫助推升比特幣價格，這個全球最大數位資產在去年12月中一度衝上10萬8,315美元的歷史新高。

流入IBIT的資金逐漸減少，是比特幣在2024年破紀錄後漲勢稍歇的另一跡象。12月19日以來，美國許多比特幣ETF的淨流出約為20億美元。

芝加哥商品交易所集團的比特幣期貨未平倉量，也從12月高峰下滑近20%。

加密貨幣造市商Wincent資深總監霍華德（Paul Howard）說：「發生資金流出，以及未平倉量減少都在預料之中，因為機構投資人削減風險，並粉飾年終的資產負債表調整。」