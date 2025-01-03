濟州航空空難179死哀悼期還沒過 關係企業辦抽獎活動惹議

南韓濟州航空7C2216班機空難造成179死，政府宣布全國哀悼七天，至1月4日。在這期間，南韓許多娛樂活動紛紛取消。韓聯社報導，和濟州航空同在愛敬集團（Aekyung Group）旗下的「水原諾富特大使酒店」（Novotel Ambassador Suwon Hotel）舉辦抽獎活動的畫面流出，引起外界批評。

韓聯社和南韓「每日經濟新聞」報導，水源諾富特大使酒店約30至40名員工，12月31日下午在酒店2樓宴會廳舉行抽獎等年末活動。這間酒店是由愛敬集團子公司AK Plaza持有，委託法國雅高酒店集團（Accor）經營。

韓聯社指出，這場活動是以每3個月一次的季度會議形式舉行，但卻辦在全國哀悼期期間。活動流程包括介紹新員工、獎勵優秀員工和資深員工、壽星慶祝活動、抽獎及切蛋糕等。外流畫面顯示，總經理親自主持抽獎，而台下員工隨著獎項愈來愈大，也愈來愈亢奮。

總經理在活動尾聲提及濟州航空空難，稱「對目前情況，特別是濟州航空空難，感到非常抱歉。但我們決定照常發放績效獎金」。這令在場員工紛紛鼓掌歡呼。

然而，該酒店濟州航空空難後僅兩天，且正值全國哀悼期間仍舉行這類活動，也引發公眾不滿。連內部員工也質疑酒店做法是否合適。

愛敬集團則證實確實有舉行這場活動，但稱活動僅是簡單的會議，並非年終性質的活動。該集團也說，空難發生後已指示取消所有活動，但酒店是委外經營，未能善加控管，並承認有疏失。他們承諾，會向雅高集團核實相關狀況，並加強教育全體員工。