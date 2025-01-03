快訊

基隆焚屍案今晚聲押4男 吳男主嫌待釐清查明分工、動機

聽新聞
0:00 / 0:00

美股道瓊早盤漲200點 台積電ADR漲逾2% 交易遭封殺拖累美鋼跌7%

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美股早盤3日四大指數開高走高，若此動能維持至終場，有望扭轉美股自耶誕假期以來連五日收黑的頹勢。路透
美股早盤3日四大指數開高走高，若此動能維持至終場，有望扭轉美股自耶誕假期以來連五日收黑的頹勢。路透

美股早盤3日四大指數開高走高，若此動能維持至終場，有望扭轉美股自耶誕假期以來連五日收黑的頹勢。

道瓊工業指數早盤漲200點，或0.5%，標普500指數揚升0.7%，那斯達克綜合指數漲1.2%。費城半導體指數揚升1.7%；輝達大漲2.4%。

台積電ADR早盤漲2.4%。彭博資訊分析師認為，台積電去年第4季營收可望超越市場預期的新台幣8,520億元，毛利率有望擴張至58%的兩年高點。台積電預定1月16日公布去年第4季財報，並召開法說會。

美國鋼鐵公司（U.S. Steel）早盤重挫逾7%，因美國總統拜登決定正式封殺日本製鐵以149億美元收購美鋼提案。

星座能源（Constellation Energy）2日宣布取得未來十年為美國政府提供核能的合約，金額總計逾10億美元，早盤漲1.85%。

金融科技公司Block早盤大漲3.4%。Raymond James表示該公司儘管近期漲勢亮眼，估值依然誘人，將其股票評級由「與大盤持平」調高至「優於大盤」。

嘉信理財（Charles Schwab）首席投資策略師Liz Ann Sonders說，去年底至今「美股疲弱的原因，可能與市場情緒有很大關係」，「我不認為真有什麼重大的催化劑，比較多的是市場呈現精疲力竭的狀態」。

數據方面，美國12月ISM製造業指數升至49.3，高於市場預期的48.2。

台積電 指數 美國

延伸閱讀

圍繞台積電美國廠 地產商斥70億美元鳳凰城大開發

三大法人轉買 外資敲進熱門ETF與台積電

傳蘋果將延後採用台積電2奈米晶片 因成本過高且產能有限

台灣綠電不夠用？網看完「台積電永續報告」急喊：快買雲豹

相關新聞

拜登宣布擋下日鐵收購美鋼 稱考量產業戰略必要性

美國總統拜登今天宣布，他已阻擋美國鋼鐵公司以149億美元（約新台幣4902億元）出售給日本製鐵公司的交易，考量到保護美國...

美國對富人賣房課徵資本利得稅 如今卻因房價高漲害到中產階級

美國聯邦政府從1997年開始對賣屋獲利逾25萬美元的個人、或獲利逾50萬美元的伴侶，課徵資本利得稅，這項政策的原本目標是...

南韓科技業景氣冷…IT營收全球占比輸台灣 僅美國10分之1

最新研究顯示，南韓資訊科技（IT）公司的營收占全球營收的比重僅6%左右，幾乎只有美國的十分之一，也比台灣來得低。

亞股收盤漲多跌少首爾股市也大漲 未受美股開年疲弱表現拖累

元旦假期後市場展開新一年交易，美元續強，不過美股開年表現疲弱，亞洲股市今天收盤則漲多跌少

不只台灣！日本房子也愈來愈小、愈來愈貴 專家揭高房價主因

最新數據指出，日本的房子愈來愈小，每間房屋的平均總面積已縮水到約90.86平方公尺（27.5坪），為30年來最小，同時日...

泰總理瘋精品！貝東塔身家資產曝光 擁逾200名牌包百枚戒指

根據泰國國家反貪腐委員會3日公布的申報紀錄，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）坐擁價值138...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。