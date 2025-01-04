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南韓IT業競爭力 節節敗退…三星、SK海力士等營收全球占比僅6%

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
南韓IT公司的營收占全球營收的比重僅6%左右，幾乎只有美國的十分之一。（路透）
南韓IT公司的營收占全球營收的比重僅6%左右，幾乎只有美國的十分之一。（路透）

最新研究顯示，南韓資訊科技（IT）公司的營收占全球營收的比重僅6%左右，幾乎只有美國的十分之一。

南韓媒體BusinessKorea報導，根據從韓國經營學會（KASBA）研究團隊取得的報告，從營收來看，南韓企業在全球IT產業市場的占比僅6.1%，也低於台灣的7.3%。排名第一的是美國，占比達到59.3%，中國大陸以11.3%居次。

如果比較市值，落差會更明顯。根據一項截至去年10月10日的分析，南韓企業占全球IT企業市值的比重僅1.6%，低於大陸（5.1%）、台灣（4.3%）及日本（2.3%）。美國企業的占比高達78.3%，也名列第一。考量到外資撤出及去年12月戒嚴和彈劾危機導致南韓股市KOSPI指數後來走跌，落差可能已進一步擴大。

這項研究分析全球1,076家上市IT公司營收及市值，納入分析的南韓企業有三星電子、SK海力士、酷澎、Naver和其他13家公司。

從另一個指標來看，南韓IT公司表現相對欠佳也反映在市值營收比上。根據KASBA研究團隊，南韓IT公司的市值營收比僅1.4倍；相形下，美國是7.2倍、荷蘭為9.1倍、台灣則是3.2倍、大陸為2.4倍、日本為2.3倍。

其他產業都有類似的趨勢。該團隊一項對536家製藥業者進行的分析指出，南韓藥廠占全球營收占比僅0.2%，遠遠落後美國的57.6%；從市值來看，南韓僅占0.9%、美國則囊括53.9%。

KASBA研究團隊說：「美國持續成功主宰創新生態系，南韓則一直無法跟上這個趨勢的腳步。」一項截至去年12月5日的分析顯示，前2%的公司（相當於193家公司）就占據所有受調查公司市值的一半。若用營收來看，前2.9%的公司（約274家公司）就包辦一半的營收。紐約市立大學客座教授李永達（音譯）說：「一小群業界領導廠商在創新方面的宰制地位是如此之強。而且值得注意的是，這些公司大多位於美國。」

業界也認同這樣的觀點。一位業內資深主管強調，「少數企業未來對產業生態和技術的壟斷將加劇。政府和政界的迅速決策以及的採取快速的立法行動，變得很重要」。

南韓 團隊 美國

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