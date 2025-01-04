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日本製鐵併美鋼 拜登喊卡

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

美國總統拜登3日宣布，正式封殺日本製鐵以149億美元收購美國鋼鐵公司的提案，為這樁過去數月持續面臨反對聲浪的交易畫下句點。

拜登之所以阻止日本製鐵收購美國鋼鐵，是因為這樁交易可能傷害國安。美國外國投資委員會（CFIUS）曾警告，日本製鐵收購美國鋼鐵後可能削減美國國內鋼鐵產量，對美國國安構成風險。CFIUS表示，如果發生這種情況，運輸和能源業將是重災區。

受到拜登封殺收購案影響，美國鋼鐵股價3日早盤一度大跌7%。

日本製鐵收購美國鋼鐵最早是在2023年12月宣布，自從交易達成協議以來，美國鋼鐵股價收盤不曾跌破30美元，外界正關注未來股價會怎麼走。

摩根大通（小摩）分析師上月給予美國鋼鐵股票每股44美元目標價，儘管該公司當時就預期交易將被封殺。小摩分析師在報告提及理由是該公司「不須外界因素就有夠強勁的價值支撐」，加上放寬的資本支出要求。

拜登 日本 美國

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