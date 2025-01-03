南韓科技業景氣冷…IT營收全球占比輸台灣 僅美國10分之1
最新研究顯示，南韓資訊科技（IT）公司的營收占全球營收的比重僅6%左右，幾乎只有美國的十分之一，也比台灣來得低。
南韓媒體BusinessKorea報導，根據從韓國經營學會研究團隊取得的報告，從營收來看，南韓企業在全球IT產業市場的占比僅6.1%，低於台灣的7.3%。排名第一的是美國，占比達到59.3%，中國大陸以11.3%居次。
如果比較市值，落差會更明顯。根據一項截至去年10月10日的分析，南韓企業占全球企業市值的比重僅1.6%，低於大陸（5.1%）、台灣（4.3%）及日本（2.3%）。美國企業的占比高達78.3%，也名列第一。考量到外資撤出及去年12月戒嚴和彈劾危機導致南韓股市KOSPI指數後來走跌，落差可能已進一步擴大。
這項研究分析全球1,076家上市IT公司營收及市值，納入分析的南韓企業有三星電子、SK海力士（SK Hynix）、酷澎（Coupang）、Naver和其他13家公司。研究團隊說：「美國持續成功主宰創新生態系，南韓則一直無法跟上這個趨勢的腳步。」
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