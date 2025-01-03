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泰總理瘋精品！貝東塔身家資產曝光 擁逾200名牌包百枚戒指

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
泰國總理貝東塔擁有138.5億泰銖資產，其中包括217個手提包、108枚戒指。路透社
泰國總理貝東塔擁有138.5億泰銖資產，其中包括217個手提包、108枚戒指。路透社

根據泰國國家反貪腐委員會3日公布的申報紀錄，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）坐擁價值138.5億泰銖（4億美元）資產，這些資產包括位於英國倫敦的兩座房地產、數家公司投資及大量精品手表與手提包。

申報文件顯示，38歲的貝東塔企業投資規模約110億泰銖，也擁有10.9億泰銖的現金及存款，這些存款散布在20多家銀行業者帳戶。其他資產方面，貝東塔有217個手提包、108枚戒指、205副耳環及9個名為「庫柏力克熊」的設計師藝術玩具。

貝東塔名下倫敦房地產包括一座位於蒙彼利埃街（Montpelier Street）的公寓，她也在泰國各地擁有九座房地產和十多塊土地。另外，貝東塔和丈夫彼多（Pidok Sooksawas）也共同擁有日本北海道一小塊土地。

彼多曾擔任商用飛機機師，申報的資產價值1.47億泰銖，去年所得達到513萬泰銖，其中一部分是加幣貨幣交易收益。

但貝東塔原本就出身富豪之家，其父是泰國前總理塔信，家族裡連她在內有四人擔任過泰國總理。三年前進入政界之前，小名被稱為「Ung Ing」的貝東塔，一直負責打理家族商業帝國旗下的酒店等事業。

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