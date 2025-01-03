快訊

下班注意！板南線南港站一度異常 列車班距拉大「月台擠滿人」

台中男大生猝死…洗澡太久沒回寢室被發現 學校說話了

世界首富與次富的距離...1,880億美元 馬斯克狠狠輾壓貝佐斯

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
最新統計顯示，目前世界首富馬斯克的身家，遙遙領先第二名貝佐斯。美聯社
最新統計顯示，目前世界首富馬斯克的身家，遙遙領先第二名貝佐斯。美聯社

富比世（Forbes）報導，特斯拉（Tesla）、SpaceX以及xAI市值的一飛衝天，帶動馬斯克（Elon Musk）的身價從2024年開年的2,510億美元，至封關時達到約4,212億美元，比全球第二富有的亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的2,335億美元多出1,880億美元。馬斯克是歷來第一位身價超過3,000億美元的人（在2021年短暫達成），至今也是唯一超過4,000億美元的人。

報導指出，地表上最有錢兩個人在財富上的差距，在2024年改寫了歷史新高，且比前一個紀錄多出一倍多。2021年的首富仍是馬斯克，他的身價比當時的第二富阿諾特（Bernard Arnault）多720億美元。阿諾特是路易威登（LVMH）的董事長兼執行長。

去年12月，xAI又籌得了60億美元資金，估值增至500億美元，馬斯克持股54%，價值270億美元。；同月，SpaceX的估值從一年前的1,800億美元膨脹到3,500億美元，使他的持股價值達到1,470億美元。特斯拉的股價在2024年12月17日一度攀抵歷史新高，全年大漲93%，使他手中12%股份的價值達到1,660億美元。

SpaceX 特斯拉 馬斯克

延伸閱讀

中國大陸星地激光通信大突破 第一次領先馬斯克的星鏈

特斯拉2024年交車量首次出現下滑！挪威去年純電車占比已近九成

馬斯克對台態度似有轉變 讚台灣蘊藏大量科技人才

美國掀裁員潮 傳馬斯克在特斯拉力推H-1B簽證移工

相關新聞

特斯拉全球交付量首次下跌 大陸65.7萬輛銷量卻達到歷史新高

據路透社，美國電動車製造商特斯拉週五表示，2024年其中國大陸銷量成長8.8%，達到超過65萬7000輛汽車的歷史新高，在競...

傳蘋果將延後採用台積電2奈米晶片 因成本過高且產能有限

蘋果公司原先計劃在新一代的iPhone 17 Pro與Pro Max採用台積電的2奈米處理器晶片，然而，由於台積電2奈米...

美股2025將上演「帽子戲法」再漲20％ 原因出在這2股力量

凱投宏觀（Capital Economics）分析師表示，美股今年有可能上演「帽子戲法」，連續三年大漲逾20%。若此預測...

拜登已決定阻止日鐵收購美鋼 高級顧問警告恐損害美日關係

美國「華盛頓郵報」今天引述2位不具名政府官員的說法披露，美國總統拜登已決定擋下日本製鐵公司（Nippon Steel）擬...

美國碼頭工人運價談判進入最後倒數 運價指數再上漲

國碼頭工人運價談判進入最後倒數，市場擔心罷工，遠東─美西價格漲幅達9%，推升運價指數連六漲；最新一期上海集裝箱出口（SC...

英國前副相克萊格辭Meta總裁 美國共和黨人凱普蘭接棒

英國前副首相克萊格（Nick Clegg）今天表示，他將卸下Meta全球事務總裁職務，這個職位將由美國共和黨中堅分子凱普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。