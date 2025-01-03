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傳蘋果將延後採用台積電2奈米晶片 因成本過高且產能有限

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
據傳台積電2奈米晶片成本過高，蘋果公司將延後採用。美聯社
據傳台積電2奈米晶片成本過高，蘋果公司將延後採用。美聯社

蘋果公司原先計劃在新一代的iPhone 17 Pro與Pro Max採用台積電的2奈米處理器晶片，然而，由於台積電2奈米晶片的成本過高、且產能有限，據傳蘋果已將這類晶片的商業應用推遲到2026年。

陸媒快科技報導，台積電已在新竹寶山廠試產2奈米晶片，但良率僅約60%，意味著近40%的晶圓無法使用。由於每片晶圓的生產成本高達3萬美元，如此昂貴的製造成本，使得蘋果在iPhone 17 Pro系列機型中採用2奈米晶片，看來並不實際。

因此，蘋果已決定將2奈米晶片的商業應用推遲近一年，也就是可能搭配2026年的iPhone 18 Pro機型推出，這也意味著iPhone 17可能繼續採用台積電的3奈米晶片。

先前在IEDM 2024大會上，台積電揭露了2奈米製程的重要細節，相較於3奈米，2奈米的電晶體密度增加15％，同等功耗下性能提升15%，同等性能下功耗降低24-35％。

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