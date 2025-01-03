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去年已達標近9成 挪威將實現新售車輛全純電

中央社／ 奧斯陸2日綜合外電報導

根據今天公布的註冊資料，挪威去年售出的新車中每10輛就有9輛由電池驅動，這使挪威有望達成在2025年底前、僅有電動新車上路的目標。

路透社報導，據挪威道路交通資訊委員會（Norwegian Road Federation, OFV）資料，去年售出的新車中有88.9%為純電動車，高於2023年的82.4%。

銷量最高的品牌為特斯拉（Tesla），其次是福斯汽車（Volkswagen）和豐田汽車（Toyota）。

挪威電動車協會（NEVA）秘書長克莉絲汀娜．布（Christina Bu）說：「挪威將成為全球第1個把汽、柴油車幾乎從新車市場淘汰的國家。」

產油國挪威對汽、柴油車徵收高額稅金，同時免除電動車的進口和增值稅，讓電動車更具吸引力，不過某些課稅已在2023年恢復。

專家指出，這項政策之所以有效，是因為它長期維持一致性，不會因不同政黨執政而改變。克莉絲汀娜．布說：「我們常常看到其他國家推出賦稅減免獎勵或免稅政策，接著又撤回。」

挪威沒有汽車製造商的遊說團體，這點也有所助益。挪威最大汽車進口商Harald A. Moeller負責人赫克內比（Ulf Tore Hekneby）說：「我們不是汽車生產國…所以過去對汽車徵收高額稅金很簡單。」

克莉絲汀娜．布提到，實施獎勵措施而非禁止汽、柴油車也是關鍵。她說：「那會讓民眾生氣。人們不喜歡被告知該怎麼做。」

挪威的政策意味著去年道路上的純電動車已超越純汽油車。根據公共道路管理局（Public RoadAdministration）資料，截至去年12月，純電動車占挪威所有行駛車輛的28%以上。

挪威交通部副部長克羅格倫德（Cecilie KnibeKroglund）說道：「這是重要的教訓，制定廣泛的（獎勵）方案，並使它擁有長期可預測性。」

儘管幾乎所有挪威新車買家都選擇電動車，仍有一些人持保留態度。赫克內比說：「內燃機汽車的主要買家是租車公司，因為許多觀光客對電動車還不熟悉。」

然而，電動車在挪威道路上所占的比例不斷增加，意味著其他產業必須適應。在加油站，愈來愈多加油機被快速充電樁取代。

對駕駛者而言，改用電動車意味著在冬季為車輛充電時可能需要更長時間。

現年28歲的安德列森（Desire Andresen）說：「有時候我會懷念以前可以直接加滿油，5分鐘就能開走。但是我更喜歡電動車…它對環境更好，而且柴油的味道太刺鼻了。」

此外，挪威道路交通資訊委員會的資料顯示，中國電動車在挪威的新車銷售量短短5年內就激增至近10%。與歐盟和美國不同的是，挪威並未對中國電動車徵收進口稅。

歐盟和華府都認為中國電動車受益於不公平的補貼，但北京當局否認這種說法。西方汽車製造商則示警，他們可能會受到廉價中國電動車進口的嚴重打擊。

路透社根據挪威道路交通資訊委員會公布的前20大車輛品牌銷售數字計算，中國上海汽車集團（SAICMotor）的附屬品牌上汽名爵（MG）、比亞迪（BYD）和小鵬汽車（XPeng）等中國電動車市占率去年已增至8.8%，高於2023年的5.1%和2021年的4.1%。

從去年11月開始，歐盟將中國電動車的進口關稅提高到45.3%。由於挪威並非歐盟成員國，克羅格倫德說：「我們對所有國家一視同仁。」

挪威 歐盟 電動車

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