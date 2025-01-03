美股2025將上演「帽子戲法」再漲20％ 原因出在這2股力量

凱投宏觀（Capital Economics）分析師表示，美股今年有可能上演「帽子戲法」，連續三年大漲逾20%。若此預測成真，那將是美股史上唯二的連三年大漲，上次發生是在達康泡沫（dot-com bubble）期間的1997至1999年。

Business Insider報導，凱投宏觀分析師表示，有兩股力量將引發今年美股的持續漲勢，而這兩股力量和去年類似，分別為投資人對AI的熱忱，以及「美國例外論」。

資深市場經濟學家伊歐娃涅表示：「我們認為，圍繞著AI的熱忱將進一步推升大型科技股的股價，尤其是透過估值升高，漲幅也將擴散到整個股市。」

伊歐娃涅表示，從本益比來看，美股估值仍遠低於達康泡沫時期看到的峰值，暗示還有許多上漲空間。而且包含大型科技股在內許多類股的超額盈餘殖利率（excess earnings yield，一種用來衡量實質「零風險」殖利率的數據），仍遠高於達康泡沫時期的高峰。

另一個美股應該表現好的原因是因為美國經濟穩健，尤其是相對其他同等地位國家。

伊歐娃涅表示，美國2025年的經濟表現應該會繼續超越其他先進經濟體，這將幫助提高對美企獲利的預期。

該報告並指出，川普第二任期應該會使美股相對他國市場更具吸引力，部分原因是川普提議的貿易政策。

伊歐娃涅說：「雖然川普執政可能限制美股表現的絕對值，但預料將透過全面性關稅打壓非美國股市的展望，幫助拉抬美股表現的相對值。」