美國碼頭工人運價談判進入最後倒數 運價指數再上漲

美國碼頭工人運價談判進入最後倒數，市場擔心罷工，遠東─美西價格漲幅達9%，推升運價指數連六漲；最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數3日出爐，指數上漲44.83點至2505.17點，周漲幅1.8%。

2025年開春貨櫃輪運價明顯反應對於北美碼頭談判焦慮，四大主要航線遠東到北美線都上漲，遠東到歐洲、地中海則下跌。

國際碼頭工人協會（ILA）與資方代表美國海事聯盟（USMX）針對自動化議題一直無法達成共識，預計最快元月7日重返談判桌，談判概況成重要指標；兩方要對於自動化一直無法達成共識，使得美東碼頭罷工陰霾籠罩。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西每FEU（40呎櫃）達4,997美元，較前一期上漲416美元，漲幅9.08%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達6,418美元，較前一期漲344美元，漲幅5.66%。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2,851美元，較前一期下跌111美元，周跌幅3.75%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達3,747美元，較前一期下跌33美元，跌幅0.87%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU（20呎櫃）較前一周下跌17美元，跌幅2.52%；遠東到日本關西、遠東到日本關東、遠東到韓國每TEU較前一期各上漲1美元。