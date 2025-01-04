濟州航空空難、罷工、艙門脫落…波音股價暴跌 今年是營運關鍵？

韓國廉航濟州航空在2024年底發生重大空難，發生事故機型為波音737-800客機，這讓原本就營運不順的波音更加雪上加霜。回顧2024這一年，對波音來說可說是多事之秋，《富比世》更形容，2025年將決定波音這家公司的未來。

「波音公司悲慘的一年，在韓國濟州航空空難後，畫下一個句點。」詳細的事故原因目前仍然在調查中，也沒有證據顯示，事故與波音的飛機有關。

「我們正與濟州航空保持聯繫，並隨時準備提供協助，」空難發生後，波音發出聲明中表示：「我們向失去親人的家庭致上最深切的哀悼，並向乘客和機組人員表達我們的關切。」

不過，《CNN》指出，即使最終證明這起事故與波音無關，但它仍為這家陷入困境的飛機製造商，劃上了充滿尷尬和恐怖的一年。而且，與此次濟州航空空難不同的是，過去一年中發生的大多數問題，「明顯是波音的責任。」

波音股價在2024年暴跌了約1／3，執行長和公司多名高層也被迫下台，波音接連不斷的負面新聞，讓外界對這家公司能否有效控制安全和品質問題，打上一個大問號。

阿拉斯加航空艙門脫落事件

回顧2024這一年，波音可說是屋漏偏逢連夜雨。

1月，阿拉斯加航空一架737 Max的飛機，從美國奧勒岡州波特蘭起飛數分鐘後，艙門突然脫落，幸運的是，沒有造成嚴重傷亡，飛機在幾分鐘後也安全降落，當時靠近艙門的區域並沒有乘客。（延伸閱讀：「波音製造」拉警報！如何保障所搭客機「不搞飛機」？）

然而，美國國家運輸安全委員會（NTSB）初步調查發現，這架飛機在兩個月前剛從波音的工廠生產交付，但當時未安裝固定門塞所需的四顆螺栓。在事故發生前，這架737 Max已完成153次飛行，其中包括多次橫越太平洋的長程航班。

阿拉斯加航空的客機在起飛後不久，艙門竟整塊掉落，所幸機上全員平安地回到地面。(美聯社)

這起事件後，多項聯邦調查開始啟動，除了國家運輸安全委員會，還包括國會、聯邦航空總署（FAA）及司法部的介入，聯邦調查局（FBI）甚至還通知機上乘客，他們可能被視為「刑事案件的受害者」。聯邦航空總署調查完後，加強對波音的監管，包括限制事故機型737 Max的生產數量，以及延遲波音原定2024年開始交付的兩款Max新機型。

《CNN》指出，當時針對波音的調查和聽證會中，許多波音的內部員工爆料，公司在飛機製造過程中的品管出現疏失，生產的速度凌駕於安全之上，此外，他們還指控公司對投訴的員工進行報復。波音對此回應，已採取行動改善品質與安全，並鼓勵員工提出任何疑慮。

這起艙門脫落事件，也讓波音再次面臨三年前已達成和解的刑事訴訟。

7月，波音同意就聯邦指控認罪，這項指控表示，波音在737 Max最初的審核過程中，欺騙聯邦航空管理局，除了需支付高達4.87億美元的罰款，還需同意接受由政府指派的監察員進行監督。不過，10月時，一名法官部分駁回波音的認罪協議，原因之一是對如何選擇政府指派的監察員，存在疑慮。

推進器安全疑慮，太空人續留太空站

除了民航，波音也涉足太空任務，6月，波音使用「星際航線」太空艙成功執行載人任務，將NASA的太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）送往國際太空站。這次任務原本會更早完成，但因為多年來的開發延誤，以及測試飛行時的問題，讓波音大幅落後於競爭對手SpaceX的飛龍號太空艙。

雪上加霜的是，在星際航線抵達國際太空站後不久，NASA指出，由於氦氣洩漏及推進器故障，太空船已經不安全，無法如原計畫，在八天後將兩名太空人送回地球。最終，星際航線以無人狀態返回地球，而兩名太空人需等到2025年2月，才能搭乘SpaceX的飛龍號回家。

不僅開發進度落後，還需要依靠對手才能將太空人送回家，讓波音再次遭受一次重擊。

癱瘓性罷工，飛機生產全面停擺

9月，「國際機械師及航太工人工會」（International Association of Machinists）約3.3萬名成員發起罷工，這導致波音737 Max和貨機的生產全面停擺。主要原因是，許多工會成員對波音的「四年內加薪25％」協議感到不滿，工會最初提出的要求是在「三年內加薪40%」。

根據專門研究罷工成本的安德森經濟集團（Anderson Economic Group）估算，這次罷工造成超過115億美元的損失，成為美國21世紀損失最重大的一次行動，罷工結束後，波音花了大約一個月的時間，才恢復生產。在罷工期間，波音宣布為控制未來的損失和節省成本，將對全球17萬名員工裁員10％。

營運虧損連連，財報表現不佳

10月，波音公布近年來最糟糕的財報，第三季的虧損累積達到60億美元，預計將創下自2020年以來最大的年度虧損。

《CNN》分析，這季虧損的原因不僅是罷工影響，還包括下一代商用飛機777X的延遲交付，而產生的30億美元稅前費用。777X在測試飛行中遇到問題，交付時間已延遲到2026年。

自2019年初以來，波音已經累積損失393億美元，目前信用評級還首次接近被降至「垃圾債券」的邊緣。

777X在測試飛行中遇到問題，交付時間已延遲到2026年。取自波音官網

濟州航空空難釀179死

最後，就是12月底發生的濟州航空空難，目前原因眾說紛紜，起落架故障、鳥擊和機長判斷失誤都曾被討論過。

《CNN》指出，發生事故的機型737-800，是全球最常使用的機型之一，有非常良好的安全紀錄，與其後繼機型737 Max不同，737 Max曾出現多次問題，包括2018和2019年的兩起致命墜機事件，共造成347人喪生，並因此停飛20個月，來修補漏洞。

報導分析，這次出事的班機擁有15年機齡，不太可能因為設計缺陷或波音的生產問題而出現故障，但目前判斷還為時過早，詳細原因仍待進一步調查。

曾經是「美國製造」驕傲的波音，在未來是否能走出困境、挽回外界信心，考驗波音高層的智慧。

（本文出自2025.01.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）